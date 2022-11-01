Hicran dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Hicran dizisi ne zaman başlıyor? İşte dizinin künyesi
Yönetmenliğini Gürsel Ateş’in yaptığı, senaryosunu ise Gayb senaryo ekibinin kaleme aldığı Kanal D'nin yeni günlük dizisi Hicran dizisi izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Hicran dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Hicran dizisi ne zaman başlıyor? Dizinin künyesine yakından bakalım...
Kanal D'nin yeni günlük dizisi Hicran'ın tanıtım fragmanları yayınlandı ve duygu yüklü fragman izleyicilerin dikkatini ekti. Yönetmenliğini Gürsel Ateş’in yaptığı, senaryosunu ise Gayb senaryo ekibinin kaleme aldığı Kanal D'nin yeni günlük dizisi Hicran dizisi izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin konusuna, oyuncularına yakından bakalım...
HİCRAN DİZİSİ KÜNYE
Kanal: Kanal D
Yayın günü: 7 Kasım Salı 17:00
Dizinin özeti: . Kızına kavuşmak için zorlu engelleri aşmak zorundaki bir annenin hikayesi ekranlara gelecek.
Başrol oyuncuları: Nisa Sofiya Aksongur, Elçin Zehra İrem, Berk Bakioğlu
Yönetmen: Gürsel Ateş
Senaryo: Gayb
HİCRAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Hicran’da aşkı hiç tatmamış bir adam olan Emre’yle (Berk Bakioğlu), kaybettiğini sandığı bebeğini bulma umuduyla nefes alan Hicran (Zehra İrem Elçin) ve Melek’in (Nisa Sofiya Aksongur) hikayesi ekrana gelecek.
HİCRAN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Hicran dizisi 7 Kasım Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün 17.00'da Kanal D ekranlarında olacak.
HİCRAN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
- Nisa Sofiya Aksongur
- Elçin Zehra İrem
- Berk Bakioğlu
- Yağmur Çokgenç
- Aydan Burhan
- Melda Arat
- Yaşar Üzer
HİCRAN DİZİSİ FRAGMANI