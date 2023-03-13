Hızlı ve Öfkeli 10 ne zaman vizyona girecek? İlk fragman yayınlandı

Hızlı ve Öfkeli efsanesinin yeni filmi Hızlı ve Öfkeli 10'dan ilk fragman yayınlandı. Başrollerini Vin Diesel, Jason Statham, Michelle Rodriguez, John Cena, Chris "Ludacris" Bridges ve Sung Kang gibi isimlerin paylaştığı Hızlı ve Öfkeli 10 filminde yönetmenliği Louis Leterrier (Titanların Öfkesi, The Incredible Hulk) yapıyor.

Hızlı ve Öfkeli 10 ne zaman vizyona girecek?

"Hızlı ve Öfkeli 10", 19 Mayıs'ta vizyona girecek.

Hızlı ve Öfkeli 10 konusu

2011 yılının Hızlı ve Öfkeli 5 filminde Dom ve ekibi, Rio de Janeiro’daki bir köprünün üstünde, Brezilyalı alçak uyuşturucu kralı Hernan Reyes’i ortadan kaldırıp krallığını yok etmişti. Ama bilmedikleri Reyes’in oğlu Dante’nin (Jason Momoa) her şeye tanıklık ettiği ve son 12 yılını Dom’un yaptıklarının bedelini ödemesi için bir plan yaparak geçirdiğiydi.

Dante’nin planı, Dom’un ailesini Los Angeles’tan Roma’nın yeraltı mezarlarına, Brezilya’dan Londra’ya ve Portekiz’den Antarktika’ya kadar dağıtacak. Yeni müttefikler bulunacak ve eski düşmanlar yeniden ortaya çıkacak. Ama Dom, 8 yaşındaki oğlunun (Leo Abelo Perry) Dante’nin intikamının nihai hedefi olduğunu anlayınca her şey değişecek.

Hızlı ve Öfkeli 10 oyuncuları

Hızlı ve Öfkeli 10’da rollerine yeniden dönen oyuncular; Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Jason Statham, John Cena, Scott Eastwood. Filmde Oscar ödüllü oyuncular Helen Mirren ve Charlize Theron da rol alıyor.

Filmde ayrıca yeni oyuncu kadrosu yer alıyor; Brie Larson Büro’dan hain bir temsilci olan Tess rolünde, Alan Richtson (Reacher) Dom’un ekibini selefi Bay Nobody kadar sevmeyen Büro’nun yeni başkanı Aimes rolünde, Daniela Melchior (The Suicide Squad), Dom’un geçmişiyle güçlü bir bağlantısı olan Brezilyalı sokak yarışçısı rolünde ve efsanevi, Oscar ödüllü Rita Moreno, Dom ve Mia’nın büyükannesi Büyükanne Toretto rolünde izleyici karşısına çıkacak.

Hızlı ve Öfkeli 10 fragman