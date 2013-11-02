Atölye Modern, sonbahar dönemi başlıyor

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Sanat tarihi seminerleri, Bahar Korçan, Seçkin Pirim, Mario Levi ve Nusret Polat ile atölyeler...

Atölye Modern’in sonbahar dönemi 2 Kasım 2013’te başlıyor. Atölye Modern’in bu dönemki programı Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi Seminerleri, Türkiye’de Çağdaş Sanat Seminerleri, Mario Levi ile Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, Seçkin Pirim ile Proje Atölyesi, Bahar Korçan ile Esin Fabrikası ve Nusret Polat ile Sanatsal Düşünce Semineri’nden oluşuyor.



Atölye Modern programları İstanbul Modern üyelerine %10 indirimli.

Rezervasyon ve detaylı bilgi için: 0212 334 73 48

