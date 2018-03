İğne oyaları her dönem farklılaşarak hayatımızda yer almaya devam ediyor. Bugün bluzlardan, fularlara her yerde iğne oyaları ile karşılaşmak mümkün… Tasarımlarsa tamamen sizin hayal gücünüze kalmış…

Basit iğne oyaları ile neler yapılır?

İğne oyaları her dönem farklılaşarak hayatımızda yer almaya devam ediyor. Bugün bluzlardan, fularlara her yerde iğne oyaları ile karşılaşmak mümkün… Tasarımlarsa tamamen sizin hayal gücünüze kalmış…



İğne ile yapılan işlemeler arasında, hem basit hem güzel görünen bir işleme çeşididir. İğne oyasının olmazsa olmazlarından ''zürafa çekme'' bile başlı başına kullanılabilir. Bunun yanı sıra basit ve en çok yapılan örneklerden olan; çiftli zürafa oyası, fiyonk oyası, yaprak oyası, keloğlan oyası, yelpaze oyası, pırpır oyası, dağ modeli vb. gibi daha bir çok çeşit sunuyor. Sunduğu bu çeşitlilik sayesinde kadınların ilgi odağı olup merak uyandırıyor.



İğne oyası nedir?

İğne oyaları, başta kadınlar tarafından hobi olarak yapılmaya başlanılan ancak daha sonrasında kar amaçlı yapılmaya başlanan popüler bir el işi çeşidi. Daha açık açıklamak istersek eğer iğne ve iplik ile yapılan 3 boyutlu dantellere denir. İğne ile işleme yapmayı öğrenebilmek için tecrübeli kişilerden yardım almamız gerekir veya çok çeşitli kurslardan da öğrenebilirsiniz.



İğne oyası yazma kenarları, mendil kenarları, yatak örtüleri, havlu kenarları gibi birçok alanda kullanılabilir. Özellikle kültürümüzde iğne oyaları oldukça önemli ve zor bir işleme olarak görüldüğü için manevi değerini de göz önünde bulundurmak gerekir.



İğne oyası nasıl yapılır?

Basit iğne oyaları yapmak oldukça kolaydır. Yazma kenarına yaptığınız bir modelde yazmanın etrafı, iğne ile yapılan bir işlem olan zürafa çekme işlemi ile dönülmelidir. Zürafa çekme işlemi ise iğne oyasının olmazsa olmazlarından. Zürafa çekme kısaca, işlenecek olan modelden önce yazma veya yaptığımız kumaşın etrafını da sabitlemek veya sağlamlaştırmak adına yapılan bir düğümleme işlemine verilen ad. İğne oyaları ile yaptığınız örneklerde sıkı bir düğüm atmak işin püf noktası. Zürafa çekme işleminden sonra yapacağınız modele göre bu zürafa sayılarından faydalanarak aralarında aynı boşlukları bırakmanız kolaylaşır. Sıklık mesafesini kendi zevkinize göre ayarlayabilir ve daha rahat bir örnek işlemesi yapabilirsiniz.







İğne oyasından neler yapılır?

İğne oyası ile yapabileceğiniz dantel çeşitleri oldukça fazla… Kullanım alanlarını belirlemek de ise kısmen kişinin elinde. Hangi alanlarda kullanmak isterseniz kendi tarzınıza göre bir örnekten yola çıkarak özgün örnekler de üretebilirsiniz. İğne oyaları günümüzde genç kızların; daha çok gelenek göreneklere bağlı yaşayan ailelerin kullandığı çeyizlerin baştacıdır. Peki, iğne oyaları sadece geleneksel olarak mı kullanılır? Hayır, iğne oyalarını günümüze modern hayata uyarlayabilen birçok kişi ve tasarımcı mevcut. Hatta son dönemde o kadar moda hale geldi ki jean'lerde, kazaklarda türlü örneklerine rastlamak mümkün. Siz de bu iğne oyası örneklerinden yola çıkı, masa örtüsünün bir köşesine iğne ile bir model uygulayarak farklılık yaratabilirsiniz. Kullandığınız bir giysinin ceplerine, manşetlerine de iğne oyası uygulayabilirsiniz. Modeller konusunda bolca fikirler üretilebildiği sürece modern hayatta iğne oyasına yer vermek oldukça kolay.



Yeni başlayanlar için basit iğne oyaları

İğne oyası modellerinde birçok kadın kendini geliştirerek özgün modeller ortaya koyuyor. Yeni başlayanlar için modelleri işlemek her işte olduğu gibi zor bir işmiş gibi görünebilir ancak takip edilmesi gereken adımları sırasıyla takip ederek yapılırsa kolay ve keyifli bir hale bürünür. Hem özgün hem de yapımı daha kolay olan iğne oyası örnekleri üzerinden kendinizi geliştirmeniz daha yaratıcı modeller ortaya çıkarmanızı kolaylaştıracaktır. Yeni başlayanlar için kolay olması açısından havlu kenarı gibi ufak ve çabuk biten iğne oyaları tercih edilebilir. Bu tarz ürünler hem boş vakitleri değerlendirmeyi hem de yeni başlayanlar için kısa bir serüven sunarak örnekten sıkılmadan pratik kazanmanızı sağlayacaktır. İşlemeleri yaparken aynı zamanda farklı materyallerden de faydalanabilir bu şekilde, yaptığınız modeli daha farklı bir canlandırabilirsiniz. Modellere pullar, taşlar, boncuklar ekleyerek farklı bir görünüm yakalamanız mümkün olacaktır. Bu tarz farklılıklar hem yaptığınız işi güzel gösterecek hem de sizi çeşitliliğe iterek yeni fikirler çıkarmanızı sağlayacaktır.



Kolay iğne oyası dantel modelleri

İpeksi ve hoş bir görünüme sahip olan iğne oyası dantel modelleri kadınların en çok tercih ettiği modeller arasında yer alıyor. Fakat iğne oyaları ile yapılan dantel modelleri biraz daha zorluk içerebilir. Bu nedenle dantel modellerine başlamak isteyenler öncelikle diğer işlemelerde pratik kazanmalı. Tam olarak öğrendiğinizde artık basit modellerden başlayarak istediğiniz kadar modeli hayata geçirebilirsiniz. Böylece iğne oyaları serüveninizi başlamadan bitirmiş olmazsınız.