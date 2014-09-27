Bayrama özel çikolata ve tatlı kursu

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Mövenpick Hotel Istanbul, enfes çikolata ve tatlıların yapım sırlarını keşfedip bayramda misafirlerine kendi hazırladığı lezzetleri ikram etmek isteyenler için çikolata ve tatlı yapımı kursu düzenliyor.

27 Eylül 2014, Cumartesi günü, 15.00-18.00 saatleri arasında uygulamalı olarak verilecek kurs boyunca Mövenpick Hotel Istanbul'un Başaşçısı Giovanni Terracciano ve Pastane Şefi Ferdi Balcıoğlu katılımcılara çikolata eritme, saklama ve işleme gibi tekniklerin ardından lolipop çikolata, moleküler kakao, cupcake, çikolatalı mus ve sıcak çikolatalı volkano yapımını öğretecek.



Hazırlanan çikolata ve tatlıların tadımından sonra katılımcılara sertifikaları ile birlikte günün anısına özel olarak dizayn edilmiş önlükleri hediye edilecek. Görünümü ve tadıyla baştan çıkarıcı çikolata ve tatlıların yapımını öğrenip, sevdiklerinizle leziz bir bayram geçirmenizi sağlayacak kurs kişi başı KDV dahil 95 TL’dir.



Kayıt için 0212 319 29 29’u arayabilirsiniz.