'Bilim Tüneli Sergisi'

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Bilim Tüneli Sergisi, 18 Ekim 2014-12 Şubat 2015 tarihleri arasında Mall Of İstanbul'da...

Türk-Alman Bilim yılı etkinlikleri devam ediyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Almanya Federal Cumhuriyeti Bilim Bakanlığı’nın himayesinde dünyaca ünlü Max Planck Bilim Tüneli Sergisi İstanbul’a geldi.

Serginin sahibi Merkezi Almanya’da bulunan ve bilimsel araştırmalara sağladığı katkıyla tanınan Max Planck Topluluğu. Sergi bilim ve teknolojinin geleceği nasıl şekillendireceğine dair ışık tutuyor. Bilim Tüneli Sergisi’nde, evren, madde, yaşam, karmaşıklık, beyin, sağlık, enerji ve toplum konularında insanlığı nelerin beklediğini anlatıyor. Max Planck Institute tarafından dünyaya sunulan sergi, son araştırma ve buluşları etkileyici bir sunumla yakından görme olanağı sağlıyor. Sergide ayrıca kişiselleştirilmiş ziyaretçi deneyimleri ve multimedya gösterileri de var.