Bilince erişim ve Canan Bekdik MindBody Festivali’nde!

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Kişisel gelişim alanında uzun yıllardır çalışan, Access Consciousness®- Bilinçlilik sisteminin uygulayıcısı Canan Bekdik, SİZ’i keşfetmeniz için MindBody Festivali’nde…

Access Consciousness®- Bilinçlilik sisteminin uygulayıcısı, Bilince Erişim’in kurucusu ve eğitimcisi Canan Bekdik, 6-7-8 Haziran tarihlerinde Santral İstanbul’da gerçekleşecek MindBody Festivali’nde hayatınızda değişim yaratacak keyifli bir yolculuğun kapısını aralıyor.



Mutlu ve sağlıklı yaşama giden yolda 3 günlük bir keşif fırsatı sunan MindBody Festivali’nde tanıtım semineriyle ilginç bir deneyim yaşatacak olan Canan Bekdik, Access Consciousness® sistemi hakkında bilgi verecek ve sistemin başlangıç çalışması olan Access Bars® uygulamasını tanıtacak.



Endişelerin giderilmesinden sigara bağımlılığına, dikkat eksikliğinden kilo vermeye, yaşlanmayı engellemekten cinsel problemlere çeşitli konularda fayda sağlayan Access Consciousnes® Sistemi’nin başlangıç çalışması Access Bars® uygulamasının faydaları arasında zihinsel, duygusal ve fiziksel gerilimi yoketmesi, stresi, üzüntüyü, yorgunluğu ve isteksizliği azaltması sayılıyor.



YER: Santral İstanbul

TARİH: 7 Haziran Cumartesi

SAAT: 10:00 – 11:00