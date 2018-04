Bu yılbaşı evdeyiz!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Yılbaşı gecesi evde eğlenceli bir partiye ne dersiniz?

Yılbaşı gecesinin en eğlenceli partisine hazır mısınız?

Malzemeler: Bir ev, sevdikleriniz, bolca yiyecek-içecek ve tabii ki en sevdiğiniz oyunlar!

Ne duruyorsunuz, yılbaşında toplayın milleti, başlatın partiyi!



Bu yıl kalabalıkta sıkışıp kalmayalım diyorsanız, toplayın arkadaşlarınızı eve, kendi partinizi düzenleyin! Bol kahkaha ve kopma garantili kutu oyunlarından birini seçin, bırakın eğlence tavan yapsın! Diyaloglarıyla ünlü, kahkaha yüklü efsane Tabu ile eğlenceyi doruğa taşıyın; Cranium ile ister sahnede rol yapın, ister çiziktirin, ister bilgi hazinenizi ortaya saçın; genel kültürünüzle coşmak istiyorsanız Trivial Pursuit ile bilgilerinizi yarıştırın; yüksek adrenalinli denge oyunu Jenga Plus’ta hamlelerinizi konuşturun; Monopoly’de kendi emlak krallığınızı kurun, kiraları toplayın!



Üstelik yılbaşı partinize özel Monopoly Türkiye, Monopoly Elektronik Bankacılık, Tabu, Cranium, Trivial Pursuit, Upwords, Pictureka ve Jenga Plus oyunlarında 31 Aralık'a kadar %20’ye varan indirim var!*



Bu yılbaşının en eğlenceli partisi sizin evde olsun istiyorsanız, bu muhteşem yılbaşı kampanyasını sakın kaçırmayın!



İşte birbirinden eğlenceli kutu oyunları:



Tabu

Aman dikkat! O kelime yasak! Diyaloglarıyla ünlü, bağımlılık sebebi, kahkaha yüklü efsane Tabu!



Cranium

Ödüllü kutu oyunu Cranium, sizi sıra dışı bir eğlenceye davet ediyor! Bu oyunda bazen sahnenin yıldızı, bazen kelimelerin efendisi bazen de şaheserler yaratan bir sanatçı olacaksınız! İster çiziktirin, ister sahnede rol yapın, ister bilgi hazinenizi ortaya saçın!



Jenga Plus

Yüksek adrenalin, stratejik hamleler, zirvede rakiple psikolojik kapışma! Kuleyi ilk deviren karizmayı çizer! Ustaların denge oyununda heyecana dayanabilecek misiniz?



Pictureka

Bağımlılık yaratan bir resim avına var mısınız? Kartlardaki nesneleri en önce ve en hızlı bulan oyunu kazanıyor!Dikkatinizi toplayın ve Pictureka’nın eğlenceli dünyasında kaybolun!



Monopoly Türkiye

Sizin oylarınızla seçilen birbirinden güzel 22 şehrimiz Monopoly Türkiye’de! Türkiye’nin emlak kralı olmaya; doğduğunuz, büyüdüğünüz, sevdiğiniz şehirlerde dolaşmaya hazır mısınız?



Monopoly Elektronik Bankacılık

Zamane gençleri artık kağıt paraya itibar etmiyor, banka kartı kullanıyor. Zaten emlak krallarına da çantalar dolusu para taşımak yerine banka kartı ile ödeme yapmak yakışır.

Resimli semtleri, elektronik banka ünitesi ile zamane oyuncularına zamane Monopoly’si!



Trivial Pursuit

Trivial Pursuit dünyanın en sevilen genel kültür oyunu! Coğrafyadan edebiyata, spordan tarihe farklı kategorilerden binlerce soruyla en bilgili çıksın ortaya! Soruları bilseniz de bilmeseniz de çok eğleneceksiniz!



Upwords

3 boyutlu kelime oyunu ile eğlencenin boyutunu değiştirin! Harfleri sadece yan yana değil, üst üste de dizip yeni kelimeler üretebilirsiniz! Dikkat: Kelimeler yükseldikçe heyecan da yükselir!



*Yılbaşı indirim kampanyası hakkında: Bu kampanya 31 Aralık 2012 tarihine kadar kampanyaya katılan satış noktalarında sadece Monopoly Türkiye, Monopoly Elektronik Bankacılık, Tabu, Cranium, Trivial Pursuit, Upwords, Pictureka ve Jenga Plus ürünleri için geçerli olup, stoklarla sınırlıdır ve başka kampanyalarla birleştirilemez. Ürün fiyatları ve indirim oranları kampanyaya katılan satış noktaları tarafından bağımsız olarak belirlendiğinden kampanyalı ürün fiyatları ve indirim oranları değişiklik gösterebilir.