'Çamura sevgimi kattım'

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İkinci heykel sergisini Bodrum'da açan eski Türkiye güzeli ve oyuncu Arzum Onan "Kadının değişken duygularını ortaya koyduğunu" söyledi.

Eski Türkiye güzeli ve oyuncu Arzum Onan, Muğla'nın Bodrum ilçesinde heykel sergisi açtı. Uzun yıllar eğitimini aldıktan sonra ilk heykel sergisini geçen yıl açan 41 yaşındaki Onan, bu kez çalışmalarını Bodrum'da sergiledi. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, İlçedeki Casa Dell'Arte otelinde "AOGİ - İki Yürek İki Dokunuş" adıyla açılan sergiyle sanatseverlerle buluşmanın heyecanını yaşayan Onan açılışta, kadının tüm hallerini heykelin biçimsel boyutuyla anlatmaya çalıştığını söyledi.



SERGİDE 27 HEYKEL

Sergide çamurun yumuşaklığına, metalin soğukluğuna kendi ruhunu, sevgisini ve zarafetini de katarak kadının değişken duygularını ortaya koyduğunu ifade eden Onan, 27 heykeli sanatseverlerin beğenisine sunmaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydetti. Çağdaş Türk resim sanatının uluslararası platformdaki temsilcilerinden Prof. Dr. Gülten İmamoğlu'nun eserlerinin de yer aldığı sergi, 12 Ekim'e kadar açık kalacak.