Çiçekli askı yapımı

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Narin giysileriniz için özel bir askı hazırlayabilirsiniz.

Malzemeler

1 adet elbise askısı

Çiçek desenli kumaş

Dosya kağıdı

Çizgi taşı

Makas

Elyaf tela

Çift taraflı yapışkan bant



Nasıl yapacaksınız?

Kumaş kaplı askı için önce şablonu hazırlayın. Bunun için askıyı kâğıdın üzerine yerleştirip kenarlarını 2 santim dikiş payı da ekleyerek çizin ve kesin. Şablonu kumaşın ters yüzüne yerleştirin, kenarlarını çizgi taşıyla çizin ve kesin. Toplam iki parça kesin. Elyaf teladan askıya uygun bir parça kesin, ortasına askının kancası için bir delik açın. Askının her iki tarafına üçer parça çift taraflı yapışkan bant yapıştırın. Elyaf telayı kancadan geçirin ve sabitleyin. İki kumaş parçasını düz tarafları üst üste gelecek şekilde yerleştirin, üst kenarlarını ve yanlarını elle ya da dikiş makinesiyle dikin. Ortasında kanca için açıklık bırakın. Kumaşı ters çevirip askının üzerinden geçirin. Alt kenarını elle dikin.