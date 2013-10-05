Çikolata Yapımı Kursu

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Mövenpick Hotel İstanbul, enfes çikolataların yapım sırlarını keşfetmek isteyenler için Çikolata Yapımı Kursu düzenliyor!

5 Ekim 2013, Cumartesi günü, 15.00-18.00 saatleri arasında uygulamalı olarak verilecek kurs boyunca Mövenpick Hotel İstanbul'un Pastane Şefi Ferdi Balcıoğlu katılımcılara lolipop çikolata, ganaj ve trüf çikolata yapımının yanı sıra çikolata eritme, saklama ve işleme gibi teknikleri de öğretecek. Hazırlanan çikolataların tadımından sonra katılımcılara sertifikaları ile birlikte günün anısına özel olarak dizayn edilmiş önlükleri hediye edilecek. Görünümü ve tadıyla baştan çıkarıcı çikolataların yapımını öğrenmenizi sağlayacak Çikolata Yapımı Kursu'nun ücreti kişi başı KDV dahil 95 TL.

Kayıt için 0212 319 29 29 numaralı telefonu arayabilirsiniz.