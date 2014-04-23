Çocuklar için çikolata kursu

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23 Nisan’da tüm minikler çikolata ustası oluyor...

Mövenpick Hotel Istanbul, dünyanın tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, 6-12 yaş arası çocuklar için Çikolata Yapımı Kursu düzenliyor.



Başaşçı Giovanni Terracciano ve Pastane Şefi Ferdi Balcıoğlu tarafından, 23 Nisan 2014, Çarşamba günü 15.00-17.00 saatleri arasında uygulamalı olarak verilecek olan kursta; çikolata eritme, saklama ve işleme gibi bilgilerin yanı sıra beyaz ve siyah çikolata yapımı, çikolata ile meyve ve fındık kaplama öğretilecek. Hem kolay hem de eğlenceli olan bu kursta çocuklar, yaratıcılıklarını geliştirmekle kalmayıp çikolata yapımının sırlarını da keşfedecekler.



Kendi elleriyle hazırladıkları nefis çikolataların tadına baktıktan sonra minik katılımcılara, birer çikolata ustası olduklarına dair sertifikaları ve günün anısına özel olarak tasarlanmış önlükleri hediye edilecek. Çocuklar ayrıca, İtalyan usulü pizza, makarna ve meyve suyu ikramının keyfini çıkaracaklar.



Çocuklarına lezzetli bir deneyim yaşatarak unutulmaz bir hediye vermek isteyen anneler 0212 319 29 29’u arayıp kayıt yaptırabilirler. Çikolata Yapımı Kursu kişi başı KDV dahil 98 TL’dir.