Çocukların hayır diyemeyeceği müze

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Moskova'daki çikolata müzesinde, geçmişten günümüze Rus çikolatalarının koleksiyonu sergileniyor.

Özel bir firmaya ait müzede, Rusların yıllardır üretilen çikolataların zaman içindeki değişimlerinin yanı sıra, 20. yüz yılın başlarında üretilen çikolataların orijinalleri de yer alıyor.



Organizatörler, her gün düzenlenen turlarla yüzlerce çocuğun hayır diyemeyeceği bir müze oluşturduklarını belirtiyor.



Müzede, çocuklara ana hatlarıyla çikolatanın nasıl yapıldığı anlatılıyor sonra onlardan çikolata kalıbı oluşturmaları isteniyor.



Çikolatanın yapımına ilişkin bilgilendirildikten sonra tezgahın başına geçen çocuklar, en sevdikleri yiyeceğin yapımı konusunda marifetlerini gösteriyor.



"Gezen de gezdiren de memnun"

Müzenin organizatörü Evgeniy Tatsıntsov, müzede küçük sayılabilecek bir aile şirketinin sahip olduğu özel koleksiyonların sergilendiğini anlattı.



Tatsınov, "Müzede geçmişten günümüze Rus çikolataları yer alıyor. Günde 10-15 gezi gerçekleştiriyoruz. Ziyaretçilerimiz arasında çocuklar yoğunlukta onlara hem yıllara göre çikolataları gösterip hem de nasıl hazırlandığını öğretmeye çalışıyoruz" dedi.



Müzeyi ziyaret eden çocuklar da hem bilgilendiklerini hem de keyifli vakit geçirdiklerini belirttiler.



(AA)