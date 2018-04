Harun Tekin'le şarkı yazma çalışması

Gümüşlük Akademisi’nin “Buluşmalar”ı, efsanevi müzik grubu mor ve ötesi’nin solisti Harun Tekin’le devam ediyor!

Gümüşlük Akademisi İstanbul-Arnavutköy’de gerçekleştirilen “Buluşmalar”; 25 Kasım 2013, Pazartesi günü başlayacak “Harun Tekin’le Şarkı Yazma” çalışmalarıyla devam ediyor. Amatör şarkı yazarlarını bekleyen çalışma, şarkı yazarlığıyla ilgili temel kavramlara, şarkı yapılarına ve alandaki farklı yaklaşımlara odaklanmayı amaçlıyor. Harun Tekin’in gerçekleştireceği çalışmalar, “İyi şarkı nedir?” sorusuna yanıt ararken; popüler şarkı formları, prozodi, edebi form olarak şarkı, melodi gibi konuların yanı sıra “yeniden yazma, her yazdığına aşık olmama” gibi konulara da odaklanacak. Sonunda, her katılımcının yeni birer şarkı yazmasının hedeflendiği çalışmalar; 8 hafta boyunca her Pazartesi akşamı 18:00-21:00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Müge İplikçi, Haydar Ergülen, Ümit Ünal, İdil Akoğlu, İsmail Gezgin ve Ruşen Çakır’ın da çalışma ve atölyeler düzenlediği “Buluşmalar”; Harun Tekin’in yanı sıra küçük İskender’le şiir çalışmaları ve Mario Levi’yle roman çalışmalarıyla devam edecek.



Ücret: Toplam 24 saat - 600 TL