Yemek yapımına dair türlü yenilikler, ilginç detaylar ve birbirinden pratik tarifler veren İstanbul'daki en iyi yemek kurslarını bir araya getirdik. İşte ister mesleki anlamda, ister hobi olarak gidebileceğiniz yemek kursları...
Mutfak Sanatları Akademisi
Burada kurslar profesyonel ve amatör olmak üzere ikiye ayrılıyor. El yapımı makarna, İtalyan-Çin-Meksika mutfakarı, pizzalar, kişler, etler ve et pişirme teknikleri... Hepsine dair kurslar var. Ayrıca pastacılık ilginizi çekiyorsa size göre de programlar var. Profesyonel kurslar ise Uluslararası Profesyonel Aşçılık Eğitimi, İleri Seviye Eğitimleri, Pasta ve Ekmekçilik gibi programlardan oluşuyor. Bu iki kurs dışında Puro eğitimleri, Şarap degustasyonları ve kurumsal programlar var! Ayrıca Yiyecek İçecek Kütüphanesi de görülmeye değer.
Güncel kurs ücretleri için: msa.com.tr
Adres: Meydan Sok. Beybi Giz Plaza B Blok Ayazağa/Maslak
Tel: 0212 290 3550 İstanbul Culinary Institute
Günlük kurslar arıyorsanız burası size göre! Örneğin günlük programlarda etkileyici menüler, dünya mutfaklarından pilavlar, Hindistan mutfağı, tatlılar, pastacılık, parti atıştırmalıkları gibi eğlenceli kurslar yer alıyor. Günlük kursların ücretleri de 100–220 TL arasında. Eğer profesyonel bir programa katılmak istiyorsanız da; İstanbul Bilgi Üniversitesi işbirliği ile hazırlanmış bir ortak sertifika programı olan Chefschool’a vakit ayırabilirsiniz. Adres: Meşrutiyet Caddesi, No:129 Tepebaşı, Istanbul
Tel: 0212 251 2214