Yaratıcı mutfak atölyesi Kitchen Creates, Kasım ayında meraklılarını bekliyor.



Kasım ayındaki günlük atölye programları şunlar:

- Mantar Mevsimi: 4 Kasım Çarşamba 19.00

- Tapas Night: 6 Kasım Cuma 19.00

- Glutensiz Lezzetler: 7 Kasım Cumartesi 14.00

- 5 – 8 Yaş Kumpir Sevdası: 8 Kasım Pazar 11.00

- Karadeniz Ruhu: 18 Kasım Çarşamba 19.00

- Meşhur Filmden Meşhur Tabaklar: 20 Kasım Cumartesi 19.00

- 13 – 16 Yaş Balık Candır: 21 Kasım Cumartesi 12.00

- 3 – 5 Yaş Hayvanlar Âlemi: 22 Kasım Pazar 11.00

- 9 – 12 Yaş Yöresel Lezzetler: 22 Kasım Pazar 14.00

- Alaturka Makarna Sosları: 25 Kasım Çarşamba 18.00

- Milano Gecesi: 26 Kasım Perşembe 19.00

- 3 – 5 Yaş Patlamış Mı Patlamamış Mı? 28 Kasım Cumartesi 11.00

- 9 – 12 Yaş Butik Pastalar: 28 Kasım Cumartesi 14.00

- 5 – 8 Yaş Kahvaltı Zamanı: 29 Kasım Pazar 11.00

- 13 – 16 Yaş Pasta Şefleri: 29 Kasım Perşembe 14.00



Ayrıntılı bilgi için; http://kitchencreates.com'u ziyaret edebilirsiniz.





Herkesin kendine göre bir etkinlik bulabileceği Kitchen Creates; eğitsel, deneysel, kişisel, kurumsal, duygusal, geleneksel, küresel, görsel, işitsel ve sezgisel bir mutfak alanı. Yemek ve yemek kültürüne ilgi duyan herkese açık.Glutensiz lezzetleri dışarıdan almaktan sıkılmadınız mı? Kendi elinizin lezzetiyle pişmiş tatları deneyin. Mutfağınıza taşımak isteyeceğiniz harika tarifleri not almayı unutmayın. Glüten kullanmadan da birbirinden lezzetli yiyeceklerin hazırlanmasına kanıt olan "Glutensiz Lezzetler" workshop etkinliği Kasım ayında Kitchen Creates mutfağında... Ayrıca Kasım ayının dopdolu ve lezzetli günlük programlarında, "Tapas Night" work shop etkinliğinde, İspanyol usulü çeşitli yemekler, "Mantar Mevsimi" adlı work shop etkinliğinde tadılmamış lezzetler, "Karadeniz Ruhu" work shop etkinliğinde Karadeniz'in eşsiz mutfağı ve yemekleri, "Milano Gecesi" work shop etkinliğinde Milano gecelerini mutfağınıza taşıyor."Meşhur Filmden Meşhur Tabaklar" work shop etkinliği ise sizleri filmlerin meşhur yemekleriyle buluşturuyor.- Bridget Jones's Diary'ın Günlüğü’nden Patates ve Pırasa Çorbası- Julie & Julia'dan Beef Bourguignon- Meşhur Ratatouılle filminin İkon Yemeği- Harry Sally İle Tanışınca filminden Elmalı Pay