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Romantik bir dokunuş

Eski taburelerinizi yenileyin!
Malzemeler:
Uzun bacaklı tabure
50 cm. çiçek desenli muşamba
2 adet çengel
2 adet cam mumluk
Pense
Makas
Zımba makinesi
50 cm. pembe file
Çekiç
Raptiye
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