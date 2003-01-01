Sanat ikonları buluşuyor

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26-28 Eylül tarihlerinde düzenlenecek uluslararası sanat fuarı ArtInternational, modern ve çağdaş sanatın ünlü isimlerini İstanbul’da buluşturuyor.

Andy Warhol’dan David Hockney’e, Banksy’den Damien Hirst’e, günümüz sanatının ikonlaşmış isimleri Andipa Gallery ile birlikte Türkiye’ye geliyor.



Bu yıl ikincisi gerçekleşecek uluslararası sanat fuarı ARTInternatioal, modern ve çağdaş sanatın ünlü isimlerini İstanbul’da buluşturuyor. İngiltere’nin en köklü galerilerinden Andipa’nın standında işleriyle yer alacak modern sanatçılar arasında pop art sanatının en önemli temsilcilerinden David Hockney ve Campbell'in çorba konservelerinden Marilyn Monroe’ya, çağımızın popüler ve ikonik isimlerini kullanarak yeniden ürettiği eserleriyle pop art sanatında çığır açmış Andy Warhol yer alıyor. Sanatseverler Andipa Gallery’de ayrıca, çağdaş sanatın ikonik isimlerinin işlerini de görebilme fırsatı bulacak. 20 yıla yakındır ülkesi İngiltere başta olmak üzere pek çok Amerika ve Avrupa ülkesinde şehir duvarlarına yaptığı protest resimleri çok konuşulan, “gerilla sanatçı” Banksy, 21. yüzyıl İngiliz heykel sanatının en önemli isimlerinden Peter Burke, formaldehitte muhafaza edilen ölü hayvan figürleriyle büyük tartışmalar yaratan, Young British Artists grubunun en önemli temsilcilerinden Damien Hirst, etkileyici vazolarıyla tanınan, kadın alter-egosu “Claire” olarak da bilinen ve 2003 Turner Ödülü sahibi Grayson Perry’nin orijinal eserleri fuar boyunca izlenebilecek.



ArtInternational sanat fuarı 26-28 Eylül tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Fuarla ilgili detaylı bilgi için: www.artinternational14.net