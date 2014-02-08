Mövenpick Hotel Istanbul’da Sevgililer Günü Çikolataları Yapımı Kursu...





Mövenpick Hotel Istanbul, tüm zamanların en tutkulu lezzeti çikolatayı ve ev yapımı bir hediyenin sıcaklığını bir araya getirerek sevdiklerine romantik bir sürpriz yapmak isteyenler içinCumartesi günü çikolata yapımı kursu düzenliyor.Pastane Şefi Ferdi Balcıoğlu tarafından 15.00-18.00 saatleri arasında uygulamalı olarak verilecek Sevgililer Günü çikolataları yapımı kursuna katılarak enfes çikolatalar hazırlamayı öğrenebilir ve aşkınızı ifade etmenin en tatlı yolunu keşfedebilirsiniz.İsviçre’nin ünlü Lindt kuvertür çikolataları kullanılarak ganaj, trüf ve lolipop çikolata yapımının yanı sıra çikolata eritme, saklama ve işleme gibi tekniklerin de öğretileceği kurs bitiminde katılımcılara, kendi hazırladıkları çikolatalar ve sertifikaları ile birlikte özel önlükleri hediye edilecek. Sevgililer Günü çikolata kursu kişi başı KDV dahil 95 TL'dir.Kayıt için 0212 319 29 29’u arayabilirsiniz. www.moevenpick-hotels.com/istanbul