Tabu şimdi daha eğlenceli!

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Yeni Tabu'nun kelimeleri ünlü isimlerle renklendi.

Sevilen kutu oyunlarından Tabu, yenilenen kelimeleriyle raflarda yerini aldı. Üstelik yeni Tabu kartlarında Tabucuların da imzası var. Tabuseverlerin önerileri arasından seçilen yeni Tabu kelimeleri içerisinde Behzat Ç., Engin Günaydın, Engin Altan Düzyatan, Bergüzar Korel ve Amy Winehouse gibi ünlü isimler de var! Facebook üzerinden düzenlenen “100 Ünlü Tabu Ustası Aranıyor” yarışmasıyla 3 binin üzerinde Tabuseverden 15 binden fazla kelime toplandı. Yapılan elemelerden sonra 100 Tabuseverin önerdiği, daha önceki Tabu versiyonlarında yer almayan 100 Tabu kartı oyuna eklendi. Yeni Tabu’nun yepyeni kelimeleri arasında Behzat Ç., Engin Günaydın, Engin Altan Düzyatan, Bergüzar Korel ve Amy Winehouse gibi ünlü isimler de var. Örneğin Bergüzar Korel’i anlatırken “Halit Ergenç”, “Oyuncu”, “Dizi”, “Şehrazat” ve “Karadayı” gibi kelimeleri kullanmak yasak...