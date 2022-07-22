İç mimar Linda Ashley'in 19 milyon sterlinlik evin içi böyle görünüyor

55 yaşındaki İsveç doğumlu iç mimar Linda Ashley, Londra'nın kuzeyindeki Barnet'te, Bay Ashley'nin 12 milyon sterlinlik 33 odalı sütunlu malikanesinden sadece birkaç kapı ötede, görkemli neo-klasik 11 yatak odalı malikanesini satışa sunuyor.

Linda Ashley, eski eşi Sports Direct patronu Mike Ashley ile yeniden bir araya gelmek için evini satacak. Mike Ashley’in malikanesi ise bu yapıya oldukça yakın bir yerde bulunuyor. Sunday Times Rich List’e göre, tahmini 2.995 milyar pound ile Mike Ashley İngiltere’deki en zengin 59. kişi.

Görkemli mülkiyette bir bowling salonu ve squash kortu, çok katlı büyük bir sinema, olağanüstü büyük bir spor salonu ve T şeklinde bir sonsuzluk havuzuna sahiptir.

Bay Ashley'nin yakındaki kendi evi, tenis kortu, kapalı ve açık havuzlar, sinema, dört garaj ve helikopter iniş pisti ile tamamlanmış 12 milyon sterlinlik, 33 odalı bir konaktır.