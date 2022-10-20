Instagram'da asıl sorun ünlüler değil arkadaş ve tanıdıklar olabilir...

Instagram gerçekçi olmayan vücut idealleri yarattığı için zaman zaman eleştirilen bir sosyal mecra. Yeni bir araştırma ise bu konuda aslında kişilerin tanıdığı, sevdiği insanların ünlüler ya da influencerlardan daha fazla olumsuz etki yarattığını söylüyor.

Araştırmacılara göre tanıdıkların paylaşımlarıyla ilgilenmek daha 'zarar verici'. Çünkü örneğin bir ünlünün vücut imajı daha az elde edilebilir olarak algılanıyor. Ancak iş 'gerçek' kişilere gelince kişideki özgüven eksikliğini tetiklemesi daha muhtemel görünüyor.

2016 yılında yapılan bir araştırma sosyal medya kullanımının vücut görünümü endişeleri ve genç yetişkinlerde yeme sorunu gelişmesiyle riskiyle bağlantılı olduğunu söylüyordu.

Pittsburgh Üniversitesi uzmanları, tüm demografik grupların sosyal medya ile yeme ve beden imajı endişeleri arasındaki bağlantıdan eşit derecede etkilendiğini buldu. Çünkü sosyal medya yeme ve beden imajı endişelerine yol açabilecek stereotipleri yayma fırsatı getiriyor.

Anglia Ruskin Üniversitesi ve Avusturya'daki Karl Landsteiner Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden akademisyenler tarafından yönetilen bir araştırma ise çarpıcı sonuçlara ulaşıyor. Çalışma yazarı Profesör Viren Swami, "Görüntü odaklı sosyal medya platformları, kullanıcılara olumsuz karşılaştırmalar yapmak ve görünüm ideallerini içselleştirmek için sınırsız fırsatlar sunuyor, bu da daha olumsuz beden imajı sonuçlarına yol açıyor" diyor.

Swami, "Çalışmamız, sosyal medyayla etkileşimin, içeriği kimin yayınladığına bakılmaksızın görünüm memnuniyetini azalttığını buldu" bilgisini veriyor.

Swami en ilginç olanın ise "Arkadaşlar, aile yakınları gibi tanıdıklar tarafından paylaşılan içeriğe bakmanın ünlülerin ve influencerların paylaştığı içeriğe kıyasla görünüm memnuniyeti üzerinde önemli ölçüde daha olumsuz etki yapması" olduğunu söylüyor.

Araştırmadaki katılımcıların tanıkları kişiler tarafından yayınlanan içeriklerle ilgilenmesinin, influencer veya ünlüler gibi yabancılar tarafından yayınlanan içeriklere bakmaktan iki kat daha fazla olumsuz etkilendiği tespit edildi.

Profesör Swami, “Olası bir açıklama, insanların tanıdıkları birinden gelen bir görünümü çok daha ulaşılabilir olarak algılayabilmesi. Ve bunun kişi üzerinde beklenti ve baskı katmanı eklemesidir" diyor.

Çalışmanın yazarları araştırmanın, sosyal medya kullanımının 'olumsuz beden imajı sonuçları' ile güçlü bir şekilde ilişkili olduğunu gösteren artan sayıda kanıtı desteklediğini söylüyor.