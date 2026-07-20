İpek Açar kimdir, kaç yaşında, nereli?

İpek Açar Kömürcü, 7 Şubat 1978 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. 2026 yılı itibarıyla 48 yaşındadır. Müzik hayatına küçük yaşlarda başlayan sanatçı, henüz 11 yaşındayken Taşkın Doğanışık’tan şan dersleri almaya başlayarak yeteneğini profesyonel boyuta taşımıştır.

Müzik eğitimini sürdürürken usta sanatçı Kayahan ile tanışan İpek Açar, uzun yıllar boyunca Kayahan’ın vokalistliğini üstlenmiş ve onunla birlikte albümlere, konserlere ve sayısız projeye imza atmıştır.

Müzik Kariyeri ve Albümleri

Müzik dünyasında hem solo projeleriyle hem de ortak çalışmalarıyla kendine sağlam bir yer edinen İpek Açar Kömürcü, söz yazarı ve besteci kimliğiyle de öne çıkmaktadır.

İlk Çıkışı ve Vokalistlik: Kayahan’ın albümlerinde seslendirdiği şarkılarla geniş kitlelerce tanındı.

Solo Çalışmaları: 2003 yılında çıkardığı ilk solo albümü "Mektup" ile büyük bir başarı yakaladı.

Televizyon ve Projeler: TRT Müzik ekranlarında yayınlanan "İpek Yolu" isimli müzik programıyla uzun süre izleyiciyle buluştu ve Türkiye'nin önde gelen sanatçılarını ağırladı.

İpek Açar Kömürcü Kaç Evlilik Yaptı?

İpek Açar Kömürcü, hayatı boyunca 2 evlilik gerçekleştirmiştir:

1. Kayahan ile Evliliği

İpek Açar, 1999 yılında Türk pop müziğinin efsane ismi Kayahan ile nikah masasına oturdu. Çiftin bu evlilikten 2000 yılında Aslı Gönül adını verdikleri bir kız çocukları dünyaya geldi. Kayahan’ın 3 Nisan 2015 tarihindeki vefatına kadar süren bu evlilik, sanat dünyasının örnek birliktelikleri arasında gösterildi.

2. Alper Kömürcü ile Evliliği

Sanatçı, merhum eşinin vefatından birkaç yıl sonra müzikal projelerde birlikte çalıştığı ünlü aranjör ve orkestra şefi Alper Kömürcü ile tanıştı. Çift, 13 Eylül 2019 tarihinde görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirdi.

İpek Açar Kömürcü’nün Kaç Çocuğu Var?

İpek Açar Kömürcü'nün 2 çocuğu bulunmaktadır:

Aslı Gönül Açar: Kayahan ile olan evliliğinden 2000 yılında dünyaya gelmiştir.

Ömer Alp Kömürcü: Alper Kömürcü ile olan evliliğinden 14 Aralık 2023 tarihinde Bodrum'da kucağına aldığı erkek çocuğudur.