İstanbul’da yılbaşında nereye gidilir? İşte ziyaret etmeniz gereken 6 'Christmas Market'

Nişantaşı Caddeleri (Şişli)

Özelliği: Nişantaşı, tek bir pazar olmaktan çok, tüm cadde boyunca süren bir görsel şölen sunar. Abdi İpekçi Caddesi ve civarı yılbaşı temasıyla ışıklandırılırken, bu bölgede butik tasarım pazarları ve pop-up stantlar yılbaşına yakın dönemde ortaya çıkar.

Atmosfer: Şık, kalabalık ve canlı.

