İstanbul’da yılbaşında nereye gidilir? İşte ziyaret etmeniz gereken 6 'Christmas Market'
Yılbaşına sayılı günler kaldı... Evet, İstanbul'da Avrupa'nın klasik "Christmas Market" konsepti yerine, yılbaşı ruhunu yaşatan ve alışveriş imkanı sunan "Yılbaşı Pazarı" veya "Kış Festivali" adıyla anılan en az 6 farklı deneyim yaşayabilirsiniz...
İstanbul, Avrupa ve Asya kültürlerinin buluşma noktası olarak yılbaşında tam anlamıyla bir şenlik alanına dönüşüyor. İşte büyük AVM'lerden tarihi mekanlara kadar kış ruhunu yakalayabileceğiniz en popüler 6 adres...
1. Zorlu Center Yılbaşı Köyü (Beşiktaş)
Özelliği: İstanbul’un en gösterişli ve modern yılbaşı pazarlarından biridir. Avrupa’daki pazarları andıran ahşap kulübeler, tasarım ürünleri, gurme yiyecek stantları ve dev bir Noel ağacı bulunur. Genellikle Kasım sonundan itibaren aktiftir.
Atmosfer: Işıltılı, modern ve lüks.
Nişantaşı Caddeleri (Şişli)
Özelliği: Nişantaşı, tek bir pazar olmaktan çok, tüm cadde boyunca süren bir görsel şölen sunar. Abdi İpekçi Caddesi ve civarı yılbaşı temasıyla ışıklandırılırken, bu bölgede butik tasarım pazarları ve pop-up stantlar yılbaşına yakın dönemde ortaya çıkar.
Atmosfer: Şık, kalabalık ve canlı.
3. Galataport İstanbul Kış Pazarı (Karaköy)
Özelliği: Denize nazır modern bir liman konsepti içinde kurulan bu pazar, hem yerel tasarımcıları hem de farklı mutfakları bir araya getirir. İstanbul'un tarihi silüetine karşı alışveriş imkanı sunar.
Atmosfer: Deniz kenarında, modern ve uluslararası.
