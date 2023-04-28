İşteyken ruh halinizi iyileştirmenin bilim destekli 8 yolu

Ortalama bir insan, hayatının kabaca 90 bin saatini iş yerinde geçiriyor. Ne yazık ki, Amerikalıların yüzde 50'sinden fazlası stresli, işgücünün yüzde 80'inden fazlası işle ilgili stres, tükenmişlik ve günlük yaşamlarından memnuniyetsizlik yaşıyor. İşini sevenler için bile her gün güzel geçmiyor. İster özel hayatınızdaki yüksek stres , ister işteki özellikle yoğun bir dönem, ister sadece moraliniz bozuk olsun, işinizin asıl amacınız olduğunu düşünseniz bile bazı günler gerçek bir zorluk gibi gelir.

İyi haber şu ki, işteki mutluluğunuzu artırmak için atabileceğiniz bazı kolay, bilim destekli adımlar var. Bazılarını hemen uygulamak kolaydır, diğerleri biraz önceden planlama gerektirir, ancak profesyonel durumunuz ne olursa olsun hepsi yönetilebilir. Bir dahaki sefere masanızda kendinizi biraz hüzünlü hissettiğinizde geçici bir destek için ofis kurabiye kavanozuna uzanmak yerine , genel çalışma ruh halinizi yükseltmek için bu kanıtlanmış ve sürdürülebilir yöntemlerden birini deneyin.

1. Kısa bir yürüyüş yapın

İş gününün ortasında yürüyüş yapmak yaratıcılığı artırmaya ve düşünme gücünü artırmaya yardımcı olabilir, vücudunuza oturmaktan çok ihtiyaç duyduğu, hareketli bir mola verebilir ve genel mutluluk seviyenizi yükseltebilir. 2016'da Iowa Eyaletinde yapılan bir araştırma, yürümenin fiziksel eyleminin, siz beklemeseniz bile ruh hali üzerinde önemli bir olumlu etkiye sahip olabileceğini buldu.

Bir dahaki sefere kendinizi bir yığın evrak arasında kaybederseniz veya ofis hayatının günlük tekdüzeliği hakkında umutsuz hissederseniz, mahallede bir yürüyüşe çıkın veya içeride sıkışıp kaldıysanız merdiven boşluğundan inip çıkın. Kısa bir beş dakika sonra bile, tazelenmiş ve canlanmış hissederek görevlerinize dönebilirsiniz.

2. Kısa, komik bir video izleyin (veya sizi güldüren her neyse)

Sade bir şekilde gülmenin harika hissettirdiğini biliyorsunuz (merhaba, endorfinler !), ama aynı zamanda size enerji verebileceğini ve daha üretken olmanıza yardımcı olabileceğini biliyor muydunuz ? Aptalca bir skeç izlemek, birkaç komik TikTok veya Instagram Reel'de gezinmek veya arkadaşınızın size bir hafta önce gönderdiği ve hala kıkırdamanızı sağlayan videoyu izlerken, birkaç dakikanızı ayırma konusunda kendinizi kötü hissetmeyin. Gerçek neşe ve kahkaha için kısa bir mola, masanızdan ayrılmadan uzun bir görevi bitirmenin, stresi azaltmanın ve ruh halinizi yükseltmenin kolay (ve son derece keyifli) bir yoludur.

3. Çalışma alanınızı düzenlemek için 10 dakika ayırın

Zihinsel esenlik ile evdeki düzen arasında dikkate değer bir bağlantı vardır ve ruh halinizin durumu ile çalışma ortamınızın durumu arasında da benzer bir ilişki vardır. Dağınık ve dağınık bir ortam strese, ertelemeye, bunalmaya ve diğer olumsuz etkilere yol açabilir; ancak temiz, rahat ve düzenli bir çalışma alanının odaklanma becerisini, ruh halini ve genel üretkenliği artırdığı bulunmuştur. İçinizdeki Marie Kondo'yu kanalize edin ve masanızı , çalışma odanızı, zanaat odanızı veya işlerinizi hallettiğiniz başka her yerde dağınıklığı giderin. Kendinizi ekstra hırslı hissediyorsanız, bilgisayarınızın masaüstünü ve e-posta gelen kutusunu ele alın (ancak küçük başlayın; kendinizi başarıya hazırlayın ve her şeyi bir anda düzeltmeye çalışmayın!).

4. Canlandırıcı müzik çalın

Çalışırken ister ofis gürültüsünü azaltmak için müzik dinleyin, ister gün içinde belirli bir hava yaratın, bu alışkanlık çalışma odanızı daha katlanılabilir bir yer haline getirmekten daha fazlasını yapabilir. Montreal Nöroloji Enstitüsü ve Hastanesi tarafından 2019 yılında yapılan bir araştırma, müzik dinlemek ile her türlü zevkle bağlantılı, iyi hissettiren bir nörotransmitter olan dopamin salınımı arasında doğrudan bir bağlantı buldu. Yeni bir beceri öğrenirken veya karmaşık bilgileri işlerken melodi dinlemek ideal olmayabilir — ancak tekrarlayan günlük eylemler veya görece kolay bilişsel görevler için, devam edin ve işlerinizi halletmenize yardımcı olan müziğe basın.

5. Bir iş arkadaşınızla sohbet edin

Yakın zamanda ofisimde bir tadilat yapıldığında, geniş, tek kişilik bir ofisten iş arkadaşımla paylaşılan bir ofise geçmek zorunda kaldım. Başlangıçta mahremiyetimi kaybetmeme kızdım, vardiyadan sonra genel mutluluk seviyemin artmaya başladığını hemen fark ettim. Neden? İş arkadaşımı seviyorum ve onu bir arkadaş olarak görüyorum. Bir ofisi paylaşarak, gün boyunca kolayca etkileşim kurabildik, üretken dönemlerimizi yakalamak, hikayeleri paylaşmak veya İK'dan az önce gelen saçma e-posta hakkında birlikte hızlı bir şekilde gülmek için molalarla doldurduk. İşyerinde olumlu ilişkiler kurmak ve gün boyunca bu insanlarla ilişki kurmak, işi daha azmış gibi hissettirmenin harika bir yoludur.

6. Size enerji veren atıştırmalık molaları verin

İyi beslenmek ve susuz kalmamak, iş günü boyunca ruh halinizi sabit tutmak için çok önemlidir . Bu, dinlenme odasında her saat başı doğum günü pastası ve şekerli gazozlara ulaşmak anlamına mı geliyor? Ne yazık ki hayır. Bunun yerine, kafanızı boşaltmak ve vücudunuzu dengeli bir yemekle beslemek için gerçek öğle molaları verdiğinizden emin olun . Öğleden sonra odaklanmanızın ve ruh halinizin yine geciktiğini fark ederseniz, sağlıklı bir öğle yemeği atıştırmasına ulaşın. Tok kalmanızı sağlamak ve günlük beslenme gereksinimlerinizi karşılamanıza yardımcı olmak için mümkün olduğunca tok tutmaya, bütün yiyeceklere veya az şekerli snack barlar gibi besleyici atıştırmalıklara bağlı kalın. Her zamanki öğleden sonra ruh halinize veda edin.

7. İşinizde anlam bulun

İnsanların üçte birinden biraz fazlası işe gerçekten bağlı hissettiklerini bildiriyor ve iş yeri bağlılığı ve kendini adama, günlük mutluluğun büyük bir göstergesi olabilir. Rolünüzde anlam bulmak aşırı idealist veya beş dakikalık bir dikkat dağınıklığından biraz daha göz korkutucu gelse de, işte tatmin olmuş ve mutlu hissetmenin uzun vadeli anahtarı olabilir. Günlük görevlerinizi daha büyük resme bağlamak, daha derin bir tatmin bulmanıza yardımcı olur ve yaşamda daha büyük bir amaç duygusuna yol açabilir. İlk adım olarak işinizi hizmet verdiğiniz kişilere bağlamayı deneyin. Veya daha da küçük başlayın: Bir adım geri atın ve kendinize şu soruyu sorun: "Bugün yapabileceğim, benim ve/veya başkaları için anlamlı, faydalı veya yararlı olacak tek şey nedir?" Bugün cevap, sorumlu olduğunuz ve işi sizinkine bağlı olan birine bir görev vermek kadar basit bir şey olabilir.

8. Yeni bir iş aramaya başlayın

Masa başındaki mutsuzluğunuz devam ediyorsa başka seçenekleri de değerlendirmek isteyebilirsiniz. Mevcut durumunuza üzülmek yerine etrafa bakmaya ve harekete geçmeye başlama adımı bile mutluluğunuzu artırabilir ve bir amaç ve eylemlilik duygusunu yeniden kazanmanıza yardımcı olabilir. Diğer rolleri incelemek, mevcut işinizle ilgili neyi sevdiğinizi ve neye katlanamadığınızı belirlemenize de yardımcı olabilir. Biraz şükran duyabilir ve bazı ince ayarlarla bulunduğunuz yerde mutlu olabileceğinizi fark edebilirsiniz veya bu sizi gerçekten heyecanlandırabilir ve yolunuza devam etmeniz için ilham verebilir. Her iki durumda da, orada başka hangi fırsatların olduğunu keşfetmek ve görmek zarar vermez.