Itır Esen kimdir, kaç yaşında, nişanlısı kim?

Oyuncu ve model Itır Esen, 6 Eylül 2026’da menajer Engin Aykanat ile nişanlandı. İstanbul doğumlu, 27 yaşında ve 1,80 metre boyundaki Esen’in evlilik yolunda ilk adımı atmasının ardından hem kariyeri hem de nişanlısı merak konusu oldu. Televizyon ve eğlence sektöründe menajerlik yapan Engin Aykanat, kendi adını taşıyan Engin Aykanat Management şirketinin sahibi. Çiftin düğün tarihi henüz paylaşılmazken Aykanat’ın yaşı ve nereli olduğu konusunda da doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.