Itır Esen kimdir, kaç yaşında, nişanlısı kim?
2017 Miss Turkey yarışmasıyla tanınan tescilli güzel ve oyuncu Itır Esen, özel hayatındaki sürpriz gelişmeyle magazin gündemine oturdu. 14 Şubat 1999 İstanbul doğumlu, 27 yaşındaki başarılı model, 6 Eylül 2026 tarihinde ünlü menajer Engin Aykanat ile nikah yolunda ilk adımı atarak nişanlandı. Peki, Itır Esen kimdir, kaç yaşında, nişanlısı kim? İşte detaylar...
Oyuncu ve model Itır Esen, 6 Eylül 2026’da menajer Engin Aykanat ile nişanlandı. İstanbul doğumlu, 27 yaşında ve 1,80 metre boyundaki Esen’in evlilik yolunda ilk adımı atmasının ardından hem kariyeri hem de nişanlısı merak konusu oldu. Televizyon ve eğlence sektöründe menajerlik yapan Engin Aykanat, kendi adını taşıyan Engin Aykanat Management şirketinin sahibi. Çiftin düğün tarihi henüz paylaşılmazken Aykanat’ın yaşı ve nereli olduğu konusunda da doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.
Itır Esen kimdir, kaç yaşında, nereli ve boyu kaç?
Itır Esen, 14 Şubat 1999 tarihinde İstanbul’da doğdu. 2026 yılı itibarıyla 27 yaşında olan Esen, modellik ve oyunculuk yapıyor.
Esen’in boyu 1,80 metre. Eğitim hayatında İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nde öğrenim gördü.
Modellikle başladığı kariyerini daha sonra oyunculukla genişleten Esen, Yeşilçam oyuncularından Itır Esen’in yeğeni olmasıyla da tanınıyor.
Itır Esen nasıl tanındı, hangi projelerde oynadı?
Itır Esen’in kamuoyunda geniş çapta tanınmasını sağlayan gelişmelerden biri 2017 Miss Turkey yarışması oldu.
Yarışmada birinci seçilen Esen’in tacı daha sonra bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle geri alındı. Yarışmayı ikinci sırada tamamlayan Aslı Sümen bunun ardından Miss Turkey birincisi ilan edildi.
Esen daha sonra oyunculuğa yöneldi. Saygı dizisinde halası Itır Esen’in gençliğini canlandırdı.
Oyuncu, Gaddar dizisinde ise Yağmur karakteriyle kamera karşısına geçti. Yer aldığı diğer projeler arasında İngiliz Anahtarı: Recep Usta ve 2026 yapımı Sultana bulunuyor.