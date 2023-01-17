İyi Adamın 10 Günü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ne zaman yayınlanacak?

Netflix, yeni Türk filmi 'İyi Adamın 10 Günü'nün fragmanını yayınladı ve tarihini duyurdu. Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ulaç Bayraktar’ın oturduğu Yerli Adamın 10 Günü’nün senaryosu ise Mehmet Eroğlu ve Damla Serim tarafından yazıldı. İyi Adamın 10 Günü filmi konusu, oyuncuları, fragmanına yakından bakalım...

İyi Adamın 10 Günü filmi konusu nedir?

İyi Adamın 10 Günü'nde Sadık karakteri, kötülüklerle dolu bir dünyada iyi adam olmak için çabalayan bir dedektiftir. Ancak zorlu bir vakayı çözmeli ve bu süreçte yolunun kesiştiği dört kadına yardım etmelidir. Çetrefilli bir kayıp vakasına bulaşınca iyilikle kötülük arasındaki çizgi bulanıklaşır ve Sadık iyi insan olmanın anlamını sorgulamaya başlar.

İyi Adamın 10 Günü filmi ne zaman yayınlanacak?

10 Şubat 2023 tarihinde Netflix'te gösterime girecek.

İyi Adamın 10 Günü filmi uyarlama mı?

Ay Yapım’ın yapımını üstlendiği üçlemenin birinci filmi İyi Adamın 10 Günü, Mehmet Eroğlu’nun aynı adlı romanlarından uyarlandı.

İyi Adamın 10 Günü filmi oyuncu kadrosu

İyi Adamın 10 Günü filmi oyuncu kadrosunda;

Nejat İşler,

İlayda Alişan,

Şenay Gürler,

Nur Fettahoğlu,

Yurdaer Okur,

Barış Falay,

Esra Ronabar,

İpek Türktan Kaynak,

İlayda Akdoğan,

Ata Artman,

Gözde Kaya,

Kaan Turgut,

Erdal Yıldız,

Rıza Kocaoğlu,

Kadir Çermik gibi isimler yer alıyor.

İyi Adamın 10 Günü filmi fragmanı