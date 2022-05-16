İyi bir uyku için yatak odası nasıl olmalı? 11 öneri
İyi bir gece uykusu için yatak odanızı nasıl en uygun hale getirebileceğinizi keşfedin! Peki, iyi bir uyku için yatak odası nasıl olmalı? İşte öneriler...
Yattığınız yerin, uyku kalitesi üzerinde büyük bir etkisi var. Bu nedenle
mükemmel bir yatak odası düzeni kilit öneme sahip. Birçok uzmana
göre yatak odanızın olabildiğince uygun bir mekân olmasını sağlamak
için ilk adım, onu sadece uyumak için kullanmak. Odanızı başka amaçlar
için kullanmayın. Mükemmel bir uyku öncesi rutinine sahip olsanız bile,
seçtiğiniz yer doğru değilse her şey boşa gidecektir. Daha Güzel Bir Uyku dergisinde iyi bir uyku için yatak odası nasıl olmalı sorusuna yanıt veriliyor. Öneriler şöyle:
1. ODANIZ KARANLIK OLMALI
Dışarıdan gelecek ışığı mümkün olduğunca engelleyebilecek kadar iyi kalitede
perdeler ya da karartma perdesi kullanın. Bu perdeler hem aradan hem de
yanlardan ışık sızdırmayacak kadar geniş olmalı. İçerideki suni ışık da sorun
yaratabilir. Yatmadan önce bütün ışıkları kapatmayı ihmal etmeyin.
2. YATIŞTIRICI RENKLER KULLANIN
Yatak odanızda rahatlatıcı bir ortam yaratmak için duvarları parlak ve canlı
renklere boyamayın. Beyaz, pastel mavi, krem, lila gibi sakin ve nötr renkleri
tercih edin.
3. MÜKEMMEL ŞİLTE
İyi bir uyku için konforlu bir yatak en önemli faktörlerden biri. Şilte olarak size
en uygun olanı seçtiğinizden emin olun. Herkesin tercihi farklıdır. Bu yüzden
yatak satın almadan önce bir süre deneyerek size en uygun olanı bulmanız
önemli. Köpük yataklar, vücudunuzun şeklini aldığı için, yani basıncı bedenin
sadece bir kısmına yüklemediği için uygundur. Ancak bazı hafızalı köpük yataklar
aşırı sıcaklık verebilir.
4. TEKNOLOJİDEN KURTULUN
Gereksiz teknolojinin yatak odanıza girmesini engelleyin. Odanızı sadece uyumak
için kullanın. İşlerinizi bitirmek için dizüstü bilgisayarınızı yatağa taşımayın ve
televizyonunuzu oturma odası için saklayın. Dijital saatler rahatsız edici ışık
verdiğinden çalar saat olarak sadece analog saat kullanın, ya da stand-by’da
durduğunda ışığı yanmayan cihazlar kullanın. Hatta bu cihazları uyku öncesinde
rahatlatıcı bir müzik dinlemek için de kullanabilirsiniz.
5. SUSUZ KALMAYIN
Susuz kalmak, uyku kalitesi üzerinde çok etkili. Bedeniniz susuz kaldığında
melatonin üretemez ve bu yüzden uykuya dalmanız da uyanmanız da zorlaşır.
Gece uyandığınızda içmek için başucunuzda bir bardak su bulundurun.
6. DÜZENLİ OLUN
Karmakarışık bir oda zihninizi dağıtıp uykunuzun kaçmasına neden olabilir. Her
şeyi önceden yerli yerine koyun ve odadaki eşyayı minimumda tutun.
7. BOYNUNUZU DESTEKLEYİN
Tıpkı yatak gibi başımızı koyduğumuz yastık da tamamen kişisel tercih
meselesidir. Elinize hangisi geçerse onu kullanmak yerine, yatma tarzınıza
en uygun olanını seçin. Yatarken baş, boyun ve omurganız düz bir çizgi
oluşturmalıdır. Bu nedenle yastığınızın kalınlığı, sırtüstü, yan ya da yüzükoyun
yatmanıza bağlı olarak değişiklik gösterir.
8. RAHATLATICI KOKU
Yatak odanızı iyi uyumak için mükemmel bir ortam haline getirirken bütün
duyularınızı göz önünde bulundurmalısınız. Yatak ve yastığınıza, kalp atışlarını
yavaşlatan ve kan basıncını düşüren lavanta veya ıtır spreyi sıkabilirsiniz. Uykuya
dalmakla bazı kokuları ilişkilendirmek, sizi zihnen uykuya hazırlar.
9. DOĞAL ÜRÜNLER KULLANIN
Yatağınızda sentetik maddelerden kaçının ve yüzde 100 pamuklu çarşaf ve
nevresim, kaz veya kuş tüyü yorgan ve yastık kullanın. Doğal lifler genellikle daha
iyi nefes alır. Sentetik maddeler ise aşırı sıcaklık vererek rahatsızlık yaratır.
10. SESLERİ ENGELLEYİN
Evinizde başkaları da yaşıyorsa veya partneriniz gece bazı sesler çıkarıyorsa,
beyaz gürültüyle uyumayı deneyin. Beyaz gürültü, uykunuzu bölen sesleri
bastırmaya yardımcı olabilir. Beyaz gürültü makinesi satın alabilir ya da bir
uygulama indirebilirsiniz. Su damlaları sesinden kedi mırlamasına kadar pek çok
çeşidi bulunabiliyor.
11-ODANIZIN SICAKLIĞI UYKUNUZU ÇOK BÜYÜK ÖLÇÜDE ETKİLER
Yatağa gitmeden önce sıcak bir banyo veya duş beden ısısını artırıp uykuya
dalmanızı kolaylaştırır. Uyku için en uygun oda sıcaklığı 16-18 derece arasındadır.
Yazın ince pijama kullanın ve çıplak yatmaktan kaçının, çünkü bir şeyler giymek
aslında beden ısısını korumaya yardım eder.
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