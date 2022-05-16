İyi bir uyku için yatak odası nasıl olmalı? 11 öneri

Yattığınız yerin, uyku kalitesi üzerinde büyük bir etkisi var. Bu nedenle

mükemmel bir yatak odası düzeni kilit öneme sahip. Birçok uzmana

göre yatak odanızın olabildiğince uygun bir mekân olmasını sağlamak

için ilk adım, onu sadece uyumak için kullanmak. Odanızı başka amaçlar

için kullanmayın. Mükemmel bir uyku öncesi rutinine sahip olsanız bile,

seçtiğiniz yer doğru değilse her şey boşa gidecektir. Daha Güzel Bir Uyku dergisinde iyi bir uyku için yatak odası nasıl olmalı sorusuna yanıt veriliyor. Öneriler şöyle:

1. ODANIZ KARANLIK OLMALI

Dışarıdan gelecek ışığı mümkün olduğunca engelleyebilecek kadar iyi kalitede

perdeler ya da karartma perdesi kullanın. Bu perdeler hem aradan hem de

yanlardan ışık sızdırmayacak kadar geniş olmalı. İçerideki suni ışık da sorun

yaratabilir. Yatmadan önce bütün ışıkları kapatmayı ihmal etmeyin.

2. YATIŞTIRICI RENKLER KULLANIN

Yatak odanızda rahatlatıcı bir ortam yaratmak için duvarları parlak ve canlı

renklere boyamayın. Beyaz, pastel mavi, krem, lila gibi sakin ve nötr renkleri

tercih edin.

3. MÜKEMMEL ŞİLTE

İyi bir uyku için konforlu bir yatak en önemli faktörlerden biri. Şilte olarak size

en uygun olanı seçtiğinizden emin olun. Herkesin tercihi farklıdır. Bu yüzden

yatak satın almadan önce bir süre deneyerek size en uygun olanı bulmanız

önemli. Köpük yataklar, vücudunuzun şeklini aldığı için, yani basıncı bedenin

sadece bir kısmına yüklemediği için uygundur. Ancak bazı hafızalı köpük yataklar

aşırı sıcaklık verebilir.

4. TEKNOLOJİDEN KURTULUN

Gereksiz teknolojinin yatak odanıza girmesini engelleyin. Odanızı sadece uyumak

için kullanın. İşlerinizi bitirmek için dizüstü bilgisayarınızı yatağa taşımayın ve

televizyonunuzu oturma odası için saklayın. Dijital saatler rahatsız edici ışık

verdiğinden çalar saat olarak sadece analog saat kullanın, ya da stand-by’da

durduğunda ışığı yanmayan cihazlar kullanın. Hatta bu cihazları uyku öncesinde

rahatlatıcı bir müzik dinlemek için de kullanabilirsiniz.

5. SUSUZ KALMAYIN

Susuz kalmak, uyku kalitesi üzerinde çok etkili. Bedeniniz susuz kaldığında

melatonin üretemez ve bu yüzden uykuya dalmanız da uyanmanız da zorlaşır.

Gece uyandığınızda içmek için başucunuzda bir bardak su bulundurun.

6. DÜZENLİ OLUN

Karmakarışık bir oda zihninizi dağıtıp uykunuzun kaçmasına neden olabilir. Her

şeyi önceden yerli yerine koyun ve odadaki eşyayı minimumda tutun.

7. BOYNUNUZU DESTEKLEYİN

Tıpkı yatak gibi başımızı koyduğumuz yastık da tamamen kişisel tercih

meselesidir. Elinize hangisi geçerse onu kullanmak yerine, yatma tarzınıza

en uygun olanını seçin. Yatarken baş, boyun ve omurganız düz bir çizgi

oluşturmalıdır. Bu nedenle yastığınızın kalınlığı, sırtüstü, yan ya da yüzükoyun

yatmanıza bağlı olarak değişiklik gösterir.

8. RAHATLATICI KOKU

Yatak odanızı iyi uyumak için mükemmel bir ortam haline getirirken bütün

duyularınızı göz önünde bulundurmalısınız. Yatak ve yastığınıza, kalp atışlarını

yavaşlatan ve kan basıncını düşüren lavanta veya ıtır spreyi sıkabilirsiniz. Uykuya

dalmakla bazı kokuları ilişkilendirmek, sizi zihnen uykuya hazırlar.

9. DOĞAL ÜRÜNLER KULLANIN

Yatağınızda sentetik maddelerden kaçının ve yüzde 100 pamuklu çarşaf ve

nevresim, kaz veya kuş tüyü yorgan ve yastık kullanın. Doğal lifler genellikle daha

iyi nefes alır. Sentetik maddeler ise aşırı sıcaklık vererek rahatsızlık yaratır.

10. SESLERİ ENGELLEYİN

Evinizde başkaları da yaşıyorsa veya partneriniz gece bazı sesler çıkarıyorsa,

beyaz gürültüyle uyumayı deneyin. Beyaz gürültü, uykunuzu bölen sesleri

bastırmaya yardımcı olabilir. Beyaz gürültü makinesi satın alabilir ya da bir

uygulama indirebilirsiniz. Su damlaları sesinden kedi mırlamasına kadar pek çok

çeşidi bulunabiliyor.

11-ODANIZIN SICAKLIĞI UYKUNUZU ÇOK BÜYÜK ÖLÇÜDE ETKİLER

Yatağa gitmeden önce sıcak bir banyo veya duş beden ısısını artırıp uykuya

dalmanızı kolaylaştırır. Uyku için en uygun oda sıcaklığı 16-18 derece arasındadır.

Yazın ince pijama kullanın ve çıplak yatmaktan kaçının, çünkü bir şeyler giymek

aslında beden ısısını korumaya yardım eder.

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