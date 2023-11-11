İyi ki Aldatılmışım filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Yönetmen koltuğunda Diego Freitas'ın oturduğu Brezilya yapımı filmin başrollerinde Giovanna Lancellotti, Bruno Montaleone ve Leandro Lima gibi oyuncular yer alıyor. Peki, 'İyi ki Aldatılmışım' filminin konusu nedir? Yakından bakalım...

İYİ Kİ ALDATILMIŞIM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sue Hecker'ın romanının bu uyarlamasında bir muhasebeci, nişanlısı tarafından aldatılmasını kendi cinselliğini keşfetmek için bir fırsat olarak görünce başını belaya sokar.

İYİ Kİ ALDATILMIŞIM FİLMİ OYUNCULARI

Damiano Gavino,

Andrea Di Luigi,

Greta Scarano,

Luisa Ranieri,

Aurora Giovinazzo,

Alvise Rigo,

Giancarlo Commare

Jasmine Trinca



KÜNYE

Yönetmen: Diego Freitas

Senarist: Sue Hecker