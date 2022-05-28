İzmir Mavi Bayraklı Plajlar (2022) - İlçe ilçe listeledik
2022 yılı Mavi Bayrak Ödülleri açıklandı. Türkiye sıralamada bir kez daha dünya 3'ncüsü. Türkiye'den toplam 531 plaj, 24 marina, 5 bireysel yat ve 15 turizm teknesi Mavi Bayrak almaya hak kazanmış durumda. İzmir'den 66 plaj mavi bayrak almış durumda. İşte İzmir'in 2022 yılı mavi bayraklı plajları...
Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, 2022 yılı Mavi Bayrak ödüllerini açıkladı. Türkiye’de 531 plaj, 24 marina, 5 bireysel yat ve 15 turizm teknesinde Mavi Bayrak yer alacak. İzmir 66 plajla listede. Türkiye, Mavi Bayraklı plaj sayısı açısından bir kez daha Dünya 3.’sü durumda. Listede ilk sırada İspanya, İkinci Sırada Yunanistan, üçüncü sırada Türkiye yer alıyor. Dört ve beşinci sıralarda ise İtalya ve Fransa var.
İzmir Türkiye'de 66 plajla en çok Mavi Bayrak sahibi iller arasında 3. sırada yer alıyor. İlk sırada 229 plajla Antalya, ikinci sırada 111 plajla Muğla yer alıyor. İzmir geçen yılki plaj sayısını korudu. Mavi Bayraklı plaj sayıları Antalya'da 229'a, Muğla'da 111'e, Mersin'de 11'e, Kırklareli ve Sakarya'da 2'ye yükseldi.
Mavibayrak.org'da yer alan bilgilendirmeye göre Mavi Bayraklı plajlar 33 önemli kritere sahip. Değerlendirme kapsamında sezon içinde 15 gün ara ile deniz suyu analizlerinin yapılması gerekiyor. atıksu arıtma tesislerinin uygunluğu, hassas doğal alanların korunması, cankurtaran ve ilkyardım malzemeleri bulundurulması, acil durum planı, engelli olanakları, atıkların ayrıştırılması, çevre eğitimi ve bilgilendirme gibi önemli kriterler var. Bu yazımızda İzmir'de bulunan Mavi Bayraklı plajları listeliyoruz... İşte İzmir'in ilçe ilçe Mavi Bayraklı 66 plajı: (Bu yazının ardından Mersin Mavi Bayraklı Plajlar 2022 haberimizi okuyabilirsiniz)
SELÇUK'TAKİ MAVİ BAYRAKLI PLAJLAR
1- Labranda Ephesus Princess
2 - Aqua Fantasy Aqua Park Hotel & Spa
3 - Richmond Ephesus Resort Hotel
4 - Korumar Ephesus Beach & SPA Resort Otel
MENDERES'TEKİ MAVİ BAYRAKLI PLAJLAR
5- Aria Claros Beach & SPA Resort
6 - Sunis Efes Royal Palace Resort Hotel
7 - Club Marvy
8 - Çukuraltı Halk Plajı
9 - Paloma Pasha Resort Hotel
10- Ege Üniversitesi Özdere Kampı
11 - Orta Mahalle Halk Plajı
12 - Denizatı Tatil Köyü
13 - Gümüldür Halk Plajı
14 - Cactus Hotels Club Cactus Paradise
15 - Cactus Club Yalı Hotels & Resort
SEFERİHİSAR'DAKİ MAVİ BAYRAKLI PLAJLAR
16 - Ürkmez Sağlık Ocağı Halk Plajı
17 - Bengiler Mahallesi Halk Plajı
18 - Havacılar Sitesi Önü Halk Plajı
19 - Doğanbey Sakız Ağacı Mevkii Halk Plajı
20 - Ömür Beldesi Halk Plajı
21 - Bahadır Mevkii Halk Plajı
22 - İztur Sertur Sitesi Önü Halk Plajı
23 - Akarca Halk Plajı
24 - Gemisuyu Mevkii Halk Plajı
25 - Büyük Akkum Halk Plajı
26 - Royal Teos Thermal Resort Clinic & SPA