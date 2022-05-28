Mersin Mavi Bayraklı Plajlar 2022 (Bozyazı, Gülnar, Silifke, Erdemli)

Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, 2022 yılı Mavi Bayrak ödüllerini açıkladı. Türkiye’de 531 plaj, 24 marina, 5 bireysel yat ve 15 turizm teknesinde Mavi Bayrak yer alacak. Mersin 11 plajla listede. Türkiye, Mavi Bayraklı plaj sayısı açısından bir kez daha Dünya 3.’sü durumda. Listede ilk sırada İspanya, İkinci Sırada Yunanistan, üçüncü sırada Türkiye yer alıyor. Dört ve beşinci sıralarda ise İtalya ve Fransa var. Mavibayrak.org'da yer alan bilgilendirmeye göre Mavi Bayraklı plajlar 33 önemli kritere sahip. Değerlendirme kapsamında sezon içinde 15 gün ara ile deniz suyu analizlerinin yapılması gerekiyor. atıksu arıtma tesislerinin uygunluğu, hassas doğal alanların korunması, cankurtaran ve ilkyardım malzemeleri bulundurulması, acil durum planı, engelli olanakları, atıkların ayrıştırılması, çevre eğitimi ve bilgilendirme gibi önemli kriterler var. Bu yazımızda Mersin'de bulunan Mavi Bayraklı plajları listeliyoruz... İşte Mersin'in Mavi Bayraklı 11 plajı: