Mersin Mavi Bayraklı Plajlar 2022 (Bozyazı, Gülnar, Silifke, Erdemli)
2022 yılı Mavi Bayrak Ödülleri açıklandı. Türkiye sıralamada yine dünya 3'ncüsü. Türkiye'den toplam 531 plaj, 24 marina, 5 bireysel yat ve 15 turizm teknesi Mavi Bayrak almaya hak kazanmış durumda. Mersin'in 11 plajı mavi bayraklı. İşte Mersin'in 2022 yılı mavi bayraklı plajları....
Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, 2022 yılı Mavi Bayrak ödüllerini açıkladı. Türkiye’de 531 plaj, 24 marina, 5 bireysel yat ve 15 turizm teknesinde Mavi Bayrak yer alacak. Mersin 11 plajla listede. Türkiye, Mavi Bayraklı plaj sayısı açısından bir kez daha Dünya 3.’sü durumda. Listede ilk sırada İspanya, İkinci Sırada Yunanistan, üçüncü sırada Türkiye yer alıyor. Dört ve beşinci sıralarda ise İtalya ve Fransa var. Mavibayrak.org'da yer alan bilgilendirmeye göre Mavi Bayraklı plajlar 33 önemli kritere sahip. Değerlendirme kapsamında sezon içinde 15 gün ara ile deniz suyu analizlerinin yapılması gerekiyor. atıksu arıtma tesislerinin uygunluğu, hassas doğal alanların korunması, cankurtaran ve ilkyardım malzemeleri bulundurulması, acil durum planı, engelli olanakları, atıkların ayrıştırılması, çevre eğitimi ve bilgilendirme gibi önemli kriterler var. Bu yazımızda Mersin'de bulunan Mavi Bayraklı plajları listeliyoruz... İşte Mersin'in Mavi Bayraklı 11 plajı:
Bozyazı Anemurion Otel
Plaj Bilgileri
Plajın Uzunluğu :180 m
Plajın Genişliği :7 m
Plajın Tipi :Tesis Plajı
Plajın Erişim Mesafesi :
Tesis Plajı :Evet
Denize Sıfır :Evet
Kum :Var
Çakıl :Var
Kayalık :Yok
Ahşap İskele :Var
Beton Platform :Var
Plaj Hassas Alan İle Bağlantı :Yok
Doğal Sit Alanı :Yok
Özel Çevre Koruma Alanı :Yok
Arkeolojik Sit Alanı :Yok
Deniz Kaplumbağaları Yuvalama Alanı :Yok
Plaj Sporları :Yok
Su Sporları :Var
Gülnar Ulu Resort Otel
Plaj Bilgileri
Plajın Uzunluğu :200 m
Plajın Genişliği :50 m
Plajın Tipi :Tesis Plajı
Plajın Erişim Mesafesi :
Tesis Plajı :Evet
Denize Sıfır :Evet
Kum :Var
Çakıl :Var
Kayalık :Yok
Ahşap İskele :Var
Beton Platform :Yok
Plaj Hassas Alan İle Bağlantı :Yok
Doğal Sit Alanı :Yok
Özel Çevre Koruma Alanı :Yok
Arkeolojik Sit Alanı :Yok
Deniz Kaplumbağaları Yuvalama Alanı :Yok
Plaj Sporları :Yok
Su Sporları :Yok
Silifke - İntermot Boğsak Motel
Plaj Bilgileri
Plajın Uzunluğu :300 m
Plajın Genişliği :20 m
Plajın Tipi :Tesis Plajı
Plajın Erişim Mesafesi :Denize sıfır
Tesis Plajı :Evet
Denize Sıfır :Evet
Kum :Var
Çakıl :Yok
Kayalık :Yok
Ahşap İskele :Yok
Beton Platform :Yok
Plaj Hassas Alan İle Bağlantı :Yok
Doğal Sit Alanı :Var
Özel Çevre Koruma Alanı :Yok
Arkeolojik Sit Alanı :Var
Deniz Kaplumbağaları Yuvalama Alanı :Yok
Plaj Sporları :Var
Su Sporları :Var