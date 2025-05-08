Jenna Ortega ile Robert De Niro aynı projede buluşuyor

Düzenbaz ve Dövüşçü gibi filmlerle tanınan Oscar adaylı yönetmen David O. Russell, Jenna Ortega ve Robert De Niro'yu bir araya getiriyor.

SHUTOUT FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Deadline'ın haberine göre; Alejandro Adams'ın senaryosundan uyarlanan Shutout adlı film, kaybolmaya yüz tutmuş bir zanaatın son ustalarından biri olan Jake Kejeune'ün hikayesini anlatıyor.

"BÖYLE GÜÇLÜ BİR EKİBİN BİR ARAYA GELMESİ GERÇEKTEN ENDER"

Filmin yapım şirketinden Jeff Kirschenbaum, projeyle ilgili "David O. Russell gibi usta bir yönetmen ve Robert De Niro gibi efsane bir oyuncuyla iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Jenna'nın bu iki sinema ikonunun yanında başrolde yer alacak olması ise ayrıca heyecan verici. Böyle güçlü bir ekibin bir araya gelmesi gerçekten ender ve etkileyici bir fırsat" dedi.