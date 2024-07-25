“Joker: İkili Delilik” filminin yeni fragmanı yayınlandı!

Gösterime girdiği tarih olan 2019 yılında dünya genelinde 1 milyar hasılata ulaşan ve başrol oyuncusu Joaquin Phoenix’e “En İyi Erkek Oyuncu” dalında Oscar ödülünü kazandıran Joker, devam filmiyle seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

İKİNXİ FRAGMANI YAYINLANDI

2019 yılında gösterime giren ve tüm dünyada gişe rekorları kıran Joker’in devam filmi “Joker: Folie à Deux / Joker: İkili Delilik filminin ikinci fragmanı yayınlandı.

Joker: İkili Delilik’te Arthur Fleck rolüne geri dönen Joaquin Phoenix’e başrolde Lady Gaga eşlik ediyor. Hildur Guðnadóttir’e En İyi Film Müziği dalında Oscar ödülü kazandıran ilk filmin ardından devam filminde müzikal öğelere yer verileceği konuşuluyor. Filmin oyuncu kadrosunda Catherine Keener, Brendan Gleeson, Zazie Beetz ve Steve Coogan gibi Oscar ve Emmy adayı isimler bulunuyor. Devam filminin yönetmen koltuğunda ilk filmde olduğu gibi yine Todd Phillips oturuyor.

JOKER: İKİLİ DELİLİK'İN KONUSU NEDİR?

Devam filmi akıl hastanesine kapatılmış olan Arthur Fleck Arkham’in, Joker olarak işlediği suçlardan dolayı yargılanmayı beklerken başlıyor. Arthur ikili kimliğiyle mücadele ederken, sadece gerçek aşka rastlamakla kalmıyor, aynı zamanda her zaman içinde olan müziği de buluyor.



Ülkemizde 1.877.186 izleyici tarafından izlenen ve başrol oyuncusu Joaquin Phoenix’e Oscar kazandıran ilk Joker filminin devamı, sinemaseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

JOKER: İKİLİ DELİLİK NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Ülkemizdeki dağıtımını TME Films’in üstlendiği, “Joker: İkili Delilik”, 4 Ekim’de vizyonda olacak.