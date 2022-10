İngiltere'de 'Just Stop Oil' (Sadece Petrolü Durdurun) adlı çevreci grubun iki üyesi, başkent Londra'daki National Gallery'de sergilenen Vincent Van Gogh'un "Ayçiçekleri", "Sunflowers" tablosuna iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla domates çorbası attı. Bu olayın ardından "Just Stop Oil ne demek? Just Stop Oil ne anlama geliyor?" merak edilmeye başladı.

Just Stop Oil ne demek?

Wikipedia'da yer alan bilgilere göre; Just Stop Oil , Birleşik Krallık Hükümetinin yeni fosil yakıt ruhsatlandırmasını ve üretimini durdurmayı taahhüt etmesini sağlamak amacıyla Birleşik Krallık'ta sivil direniş kullanan bir iklim kampanya grubudur . 14 Şubat 2022'de fırlatıldı ve Nisan 2022'de İngiltere genelinde bir ay boyunca petrol terminali kesintileri düzenledi.

Grup 14 Şubat 2022'de yola çıktı. 13 Mart'ta, taraftarlar 75. İngiliz Akademisi Film Ödülleri'ni (BAFTA) bozdu.

20 Mart'ta iki taraftar, Arsenal'in Londra'daki Emirates Stadyumu'ndaki bir futbol maçını bozmaya çalıştı, ancak yolları kesildi. 21 Mart'ta Liverpool'daki Goodison Park'taki bir futbol maçında sahaya koşan ve kendisini boynundan bir kale direğine kablo bağlayan bir taraftar futbolu durdurdu. Ertesi gün, bir taraftar kısa süreliğine Wolverhampton'daki Molineux Stadyumu'nda sahaya çıktı. [7] 24 Mart'ta altı taraftar kuzey Londra'daki Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki bir maçı bozmaya çalıştı. Hepsi hızla kaldırıldı, ancak maç kısaca durduruldu.

Londra'da bir petrol tankerini durdurdular

1 Nisan'dan itibaren, İngiltere'nin güneydoğusundaki petrol arzını kesmek amacıyla İngiltere çapında 10 kritik petrol tesisini ablukaya alıyorlar. 2000 yılında İngiltere'deki kamyon sürücülerinin benzin dağıtımını felç eden protestolarından ilham aldıklarını iddia ettiler . 14 Nisan'da Just Stop Oil aktivistleri Londra'da bir petrol tankerini durdurup çevreleyerek M4 otoyolunda tıkanıklığa neden oldu. 15 Nisan'da destekçiler Kingsbury, Navigator ve Grays petrol terminallerini hedef aldı, yolları kapattı ve petrol tankerlerine tırmandı. Aynı gün Navigator Thames , ExxonMobil veValero , petrol terminallerindeki protestoları önlemek için ihtiyati tedbir kararı almıştı. Nisan'da Just Stop Oil, hükümetin harekete geçmesi umuduyla akaryakıt dağıtımına karşı eylemlerini bir hafta süreyle askıya aldı. 28 Nisan'da, yaklaşık 35 Just Stop Oil destekçisi, iki M25 otoyolu servis istasyonunda (Surrey'deki Cobham servisleri ve Kent'teki Clacket Lane servisleri) benzin pompalarını sabote etti.

2022 F1 Britanya Grand Prix'sisine taraftar olarak katıldılar

3 Temmuz'da bir grup Just Stop Oil taraftarı 2022 F1 Britanya Grand Prix'sinde pistin ortasında oturarak tartışmalara neden oldu, ancak yarış bundan saniyeler önce bir çarpışma nedeniyle durduruldu ve piste girenlerin herhangi bir etkisi olmadı. Daha sonra polis onları tutukladı. Eylemleri Formula 1 sürücüleri Fernando Alonso, Lewis Hamilton ve Carlos Sainz tarafından desteklendi , ancak üç sürücü de bu kişilerin kendilerini fiziksel zarar riskine atmamaları gerektiğini söyledi.

Galerideki sanat eserlerini hedef aldılar

Just Stop Oil destekçileri, Temmuz 2022'de halka açık galerilerdeki sanat eserlerini hedef aldı. İki destekçi , 4 Temmuz'da Londra'daki Ulusal Galeri'de John Constable'ın 1821 tarihli The Hay Wain tablosuna kendilerini yapıştırdı. Resmin üzerini, Hay Wain'i "iklim çöküşünü ve bu manzaraya ne yapacağını" tasvir eden "geleceğin apokaliptik bir vizyonu" olarak yeniden tasavvur eden basılı bir illüstrasyonla kapladılar. İki kişi daha sonra polis tarafından tutuklandı ve resim konservatörler tarafından incelenmek üzere kaldırıldı. Bir grup destekçi, kendilerini Leonardo da Vinci'nin Son Akşam Yemeği adlı eserinin bir kopyasına yapıştırdılar.5 Temmuz'da Kraliyet Sanat Akademisi'nde resim. 'No New Oil', resmin altındaki bir duvara sprey boya ile boyanmıştı.

26 Ağustos 2022'de grup, Londra'nın merkezinde yedi benzin istasyonunu bloke etti ve mülklere zarar verdi. Londra çevresinde kırk üç kişi vandalizm nedeniyle tutuklandı.

14 Ekim 2022'de Just Stop Oil protestocuları , Ulusal Galeri'de Vincent van Gogh'un 1888 tarihli başyapıtı Ayçiçeklerini koruyan bardağa domates çorbası attı .