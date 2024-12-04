Kapağında Hasan Can Kaya’nın yer aldığı Elele Aralık 2024/Ocak 2025 sayısı çıktı

Sağlam adımlarla kariyerini inşa eden, başarısını doğal yeteneklerine ve sıkı çalışmasına borçlu olan, şöhretle bir başkasına dönüşmeyen, kendini geliştirmeyi ilke edinmiş, söyleyecek sözü olan ve tüm bunların karşılığı olarak meraklı bakışların odağında ve listelerin zirvesinde yer alan bir isim. Birazdan okuyacağınız röportajda göreceğiniz izlenme sayılarının bir tesadüf olmadığını anlamak zor değil. Son görüşmemizden bu yana geçen zamanda ‘Çok Aşk’ adlı bir film, Oxford'da sahneye çıkan ilk Türk komedyen olarak bir söyleşi ve ‘Konuşanlar’ bölümü çekimi, yüzlerce talk show bölümü daha, kapalı gişe stand-up gösterileri ve dünya turnesi ekledi. Şimdiyse kabarık bir listenin hakim olduğu gelecek planlarının öncesinde, yoğun bir takviminin arasında buluşuyoruz. Hasan Can Kaya’nın etkisi altında; mizaha, zihnindeki düşüncelere, hayata, istatistikleri yerle bir eden yeteneklerine ve geleceğe dair bir sayfa açıyoruz. Karşımızda, gerçek bir ezber bozan var ve biz yarattığı etkinin farkındayız.

Hayaller ve hayatlar… Ama daha çok hayaller. Her yıl, yeni yılın mistik ruhuna inandığımız gibi hayallerimizin gerçekleşeceğine dair hislerimiz daha da kuvvetleniyor. Hayallerinizi sadece düşünmeyin, onları niyet tablosuyla görselleştirerek hayatınıza davet edin. Vision board, hayal panosu ya da niyet tablosu... Bir çeşit hayal manifestosu olan bu panolar, son yıllarda kişisel gelişim ve motivasyon alanında oldukça popüler. Orijinal adıyla vision board olarak bilinen bu yöntem, köklerini görselleştirme tekniklerinden alıyor. Hayallerimizi görselleştirirken Ayşe Tolga’dan ipuçları almayı unutmuyoruz!

2024 senesinin öğrettiklerinden heybemize kattığımız hayat derslerine, 2025 hedeflerimizden kendimizi ifade ediş biçimlerimize, yükseklerden uçan hayallerle birlikte gerçekçi düşlere, ilham veren olaylardan yılı özetleyen hızlı yanıtlara uzanan esaslı bir seremonideyiz. Bu kapanış seremonisinde bize eşlik edenler ise meraklı bakışlarımızın odağında ruhumuza dokunan; müziğiyle etki alanına çeken duygu etkileyicisi Salman Tin, duygusal bağ kurduran yaratıcı içerikleriyle influencer Ece İmre, dijital ekranların parlayan yıldızı ve influencer Zeynep Sever Demirel var. Birbirinden farklı yaşam tarzlarına ve disiplinlere ait hayatların, bir yılın sonundan yeni bir yılın başına, kapanıştan yeni başlangıçlara, eskilerden yenilere, hayat derslerinden taze hayallere uzanan yolculuğunda buluşuyoruz. Farklı bakışlardan ve deneyimlerden ilhamla yeni başlangıçlara birlikte hazırlanma vakti. Bir sonraki ‘Z raporu’nu beklemeden, aynı soruları siz de yanıtlayın ve yılın özetine gerçekçi bir bakış atın. Yeni başlangıçlar öncesinde daha iyi bir planımız olamazdı… Etkileyici ruhların doğal çekim alanında, yılın kapanış seremonisinde bir aradayız.

2024 yılı hem eğlence dünyasında hem de toplumsal gündemde unutulmayacak olaylara sahne oldu. Bu yıl, her köşede yankı bulan sansasyonel gelişmeler, modadan spora kadar geniş bir yelpazede hayatımıza dokundu. Olimpiyat başarılarımız, Brat summer, Bennifer 2.0, Kate Middleton gizemi, The Substance ve çok daha fazlası 2024 panoramasında!

Televizyon ekranında, beyaz perdede, kitap sayfaları arasında ya da hayatın tam ortasında karşımıza çıkan ‘buzdan Romeo’lar’ ile tanışın. Aşk hayatımızın başrolü olmak için tüm numaralarını cömertçe sergileyen Romeo’lar ile buz dağına çarpmamak ve dümeni kırmak sizin elinizde.

Soğuk hava dalgasına karşı stil oyunuyla sıcaklığı yükseltecek moda çekimi, ‘fast fashion’ ve trend takibini reddederek kişisel stiline ve rahatlığa önem verenlerin anti-trend tercihi, 2024’ün en çok akılda kalan görünümleri, kış mevsimine çok yakışacak stil hamleleri, yeni yıla özel mücevher ve iç çamaşırı seçkisi, yılbaşı gecesi için şıklık yarışı, konforlu stil önerileri, kayak pistlerinden ilham alan görünümler ve sezonun tamamlayıcı ürünleri bir arada.

Yeni yıla doğru makyaj alışkanlıklarımızda minimalizme veda edip, cesur ve renkli dokuların hakimiyetine giriyoruz. Sezonun ikonik rengi bordo ile yoğun dudaklar ve dumanlı gözlerle dikkatleri üzerimize çekiyoruz. Ayrıca yeni sezonda saç trendlerinde de klasiklerde vazgeçerek yeni cesur kararları birlikte alıyoruz. Soğuk havalara karşı nem terapisi, estetikte yeni uygulamalar, Nicole Kidman ile Oscar sezonuna hazırlık, ekran ve beyazperdede dikkatleri üzerine çeken iddialı yapımlar, sahnelerin başrolleri, okuma listesi, burç burç Aralık ve Ocak astroloji rehberimiz ve çok daha fazlası Aralık 2024-Ocak 2025 sayımızda sizleri bekliyor.

Ayrıca bir yıl sonu klasiği olarak, Hande Kazanova’nın Elele Dergisi okuyucuları için özel olarak bu yıl 14’üncüsünü hazırladığı ‘Astroloji 2025’ kitabı, 12 burcu 2025 yılı boyunca neleri beklediğini tüm detaylarıyla anlatıyor. Yeni sayımız, ‘Hande Kazanova ile Astroloji 2025’ kitabı armağanıyla sizleri bekliyor.

Yeniye kucak açın,

Hoşça kal 2024, hoş geldin 2025!

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