Kapağında Selin Işık ve Yılmaz Kunt’un yer aldığı Elele-Mayıs/Haziran 2025 sayısı çıktı!

Kendini yeniden yaratmayı, her zaman gelişmeyi ve dönüşmeyi ilke edinmiş iki yıldız ile kendi hikayelerinin ilk gününden bugüne, hayallerinden iç dünyalarına uzanan bir yolculukta zarafetle bize eşlik ediyor. Yeni maceralarının, yeni yolculuklarının ve yeni projelerinin ilk adımında, hayallerinin peşinde iki genç yıldızla özel bir ilk buluşmaya davetlisiniz.

Göz kamaştıran güneşin etkisi altında, trendlerin ve zevklerin hafif adımlarla, ahenkle dans ettiği bir yolculuğa çıkmaya karar veriyoruz. Stilinden ilham aldığımız içerik üreticileri ve oyuncularla yazı birlikte karşılamak üzere buluşuyoruz. Merve Özcan, Eda Dunisa Şölenci, Hira Koyuncuoğlu, Eda Kurt ve Esra Koçhan ile mevsim normallerinde, ılık rüzgarlar eşliğinde, bir şemsiye gölgesinde ve bir not defteriyle bir araya geliyoruz. Onlar, her mevsim şıklıkları ve kendilerine has stilleriyle dikkatleri üzerine çekse de yaza çok yakışan, yaz stillerinden yeni sezon trendlerine, güzellik rutinlerinden favorilerine uzanan geniş bir seçkiyle karşımıza çıkıyor bu buluşmada. Hayalleri de es geçmediğimiz bu röportaj serisi, adeta bir yaz güncesi gibi; kendine özgü, zarif ve tıpkı yaz gibi kokuyor... Kıyıya vuran dalgaların sesi arasında, fonda Ajda Pekkan bize eşlik ediyor: “Sen de yaz, yaz, yaz... Bir kenara yaz, bütün sözlerimi...”

Yediklerimiz artık giydiklerimizi de etkiliyor. Lüks markalardan popüler ikonlara kadar herkes, yiyecekleri yalnızca bir besin değil, stilin ve statünün bir parçası haline getiriyor. Tabaktan gardırobumuza uzanan bu dosyada; kitaplardan termoslara, telefon kılıflarından yorganlara uzanan beklenmedik trendler de bize eşlik ediyor.

White Lotus Oteli’nde rezervasyonumuz var! Ekranların yeni yükselen yıldızı; zengin, ikiyüzlü ve çarpık yeni müşterilerine kapılarını açıyor ve bizi ultra her şey dahil krizlere davet ediyor. Lüks ve paradokslarla örülü The White Lotus dizisinde, her adımda gizlenen karanlık sırlar, misafirlerin tatil hayallerini hicivle paramparça ediyor. DNA’sında zekice yazılmış diyaloglar, çarpıcı görsellik ve şok edici bir gizem yer alan dizi; her karakterin kusurları ve çelişkileri, kara mizahla harmanlanarak güçlü bir toplumsal eleştiriye dönüşüyor.

Lezzetin ve keyfin izinde rota yeniden oluşturuldu! Yaz planları yapmadan önce, iki rotayı radarımıza aldık. Kuzey Ege ve Bodrum hatlarından lezzet, keşif ve keyif dolu önerilerimizi mutlaka keşfedin.

Güneş ruhumuzu ısıtıyor, şimdi marin stili zamanı! Denizci stiliyle ferah yolculuklara açılıyoruz. Doğadan ilham alan desenlere sahip yüksek bel veya üçgen bikinilerle özgün bir yaz stilini de birlikte yazıyoruz. Bu sırada 2025 İlkbahar/Yaz trendlerinden ilhamla tropikal desenlerin peşine düşüyoruz. Sokak stilinde fıstık yeşili, yaz akşamlarında ise taşlar ve payetlerle ışıltının etkisi altındayız.

İlkbahardan yaza geçerken taze enerjiyi güzellik rutinlerimize eklemeye kararlıyız. Cildinize sağlıklı ve taze bir görünüm kazandıracak trend ürünleri bir araya getirdik. Makyaj artisti Hidayet Korkmaz ile renkli ve doğal bir bahar makyajını, saç tasarımcısı Emin Aksu ile sezonun saç trendlerini konuşuyoruz. Doğayla uyum içinde güzelliğin yolunu keşfedeceğiniz Kore kültürüyle gelenekselden moderne uzanan yöntemleri derledik. Görünürde basit bir kilo problemi gibi algılanan ancak yaşam kalitesini derinden etkileyen lipödemi yakından tanıyoruz. Kadınların bedenleriyle verdikleri bu sessiz savaş için neler yapabileceğimizi uzman görüşüyle mercek altına alıyoruz.

İstanbul Müzik Festivali’nin 53’üncü yılında şehrin sokaklarında yankılanan notalar, televizyonun ve sinemanın dikkat çekenleri, okuma listesi, tiyatro ve konser ajandanızla birlikte aylık kültür sanat raporumuz hazır. Ayrıca, yaza yakışacak temiz ve ferah kokularla parfüm seçkimiz, burç burç Mayıs ve Haziran ayı detaylı astroloji rehberimiz ve çok daha fazlası Elele-Mayıs/Haziran 2025 sayımızda sizleri bekliyor!

Yaz neşesini birlikte yaşayalım!

Satın Almak İçin: DergiBurda