Kardeşlerim dizisine taze kan: 2 yeni oyuncu kadroda
Geçtiğimiz günlerde ATV ekranlarında 4. sezonuyla yer alacak Kardeşlerim dizisinde yeni sezon öncesi başrolünde yer alan Onur Seyit Yaran'ın ayrılık haberi gelmişti. Diziye 2 yeni oyuncu katıldı...
ATV ekranlarında 3 sezon boyunca yayınlanan 'Kardeşlerim' dizisi, 4'üncü sezonu için geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde dizinin başrolünde yer alan Onur Seyit Yaran'ın ayrılık haberi gelmişti. Diziye 2 yeni oyuncu katıldı...
Diziye taze kan
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Doruk rolüne hayat veren Onur Seyit Yaran'ın veda ettiği dizide Emre Karayel 'Yaman' karakteriyle izleyiciyle buluşacak.
Tiyatrocu Ayşe Kökçü de 'Orhan'ın (Cüneyt Mete) annesi olan 'Fatma' rolüyle dahil olacak.
Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği dizinin 4'üncü sezon tanıtımı da Instagram üzerinden paylaşıldı.
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