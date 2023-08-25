Kardeşlerim dizisine taze kan: 2 yeni oyuncu kadroda

Geçtiğimiz günlerde ATV ekranlarında 4. sezonuyla yer alacak Kardeşlerim dizisinde yeni sezon öncesi başrolünde yer alan Onur Seyit Yaran'ın ayrılık haberi gelmişti. Diziye 2 yeni oyuncu katıldı...

Kardeşlerim dizisine taze kan: 2 yeni oyuncu kadroda

ATV ekranlarında 3 sezon boyunca yayınlanan 'Kardeşlerim' dizisi, 4'üncü sezonu için geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde dizinin başrolünde yer alan Onur Seyit Yaran'ın ayrılık haberi gelmişti. Diziye 2 yeni oyuncu katıldı...

Diziye taze kan

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Doruk rolüne hayat veren Onur Seyit Yaran'ın veda ettiği dizide Emre Karayel 'Yaman' karakteriyle izleyiciyle buluşacak. 

Kardeşlerim dizisine taze kan: 2 yeni oyuncu kadroda - Resim : 1

Tiyatrocu Ayşe Kökçü de 'Orhan'ın (Cüneyt Mete) annesi olan 'Fatma' rolüyle dahil olacak.  

Kardeşlerim dizisine taze kan: 2 yeni oyuncu kadroda - Resim : 2

Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği dizinin 4'üncü sezon tanıtımı da Instagram üzerinden paylaşıldı.  

 
 
 
 
 
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Kardeslerim Dizisi (@kardeslerim)'in paylaştığı bir gönderi

Kardeşlerim dizisinde yeni sezon öncesi şaşırtan ayrılık iddiasıMagazinKardeşlerim dizisinde yeni sezon öncesi şaşırtan ayrılık iddiası

 