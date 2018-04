“Alışkanlıklarımızdan kolay kolay vazgeçemiyoruz ama risk alınmadığı takdirde başarıyı yakalamak kolay değil” diyor Avon Türkiye Ticari Pazarlama Direktörü Esen Mestan Kocatürk. Şu sıralar kariyerinde emin adımlarla ilerlerken özel hayatını da ihmal etmememin tatlı heyecanı içinde.

Röportaj: Gülru İncu

Fotoğraf: Nurdan Usta



Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Esen Kocatürk, 2003 yılında Total Oil Türkiye’de Tedarik Zinciri Departmanı’nda risk analiz uzmanı olarak işe başlamış. Üç senelik bir deneyimin ardından Organik Kimya’da Üretim Planlama Departmanı’nda görev almış. “Mühendislik kökenli olmama rağmen pazarlama departmanını ve bu bünyede yapılan işleri kendime daha yakın gördüm” diyen Kocatürk, 2007 yılından itibaren Avon Türkiye’de çalışmalarına devam etmiş. 2010-2016 yılları arasında İngiltere’deki Avon ofisinde çalışmış ve 2016 yılında Avon Türkiye’ye geri dönmüş. 2017 yılından beri de Pazarlama Direktörü görevini üstleniyor.



Esen Kocatürk’ün hayatı şu sıralar büyük, rengarenk bir değişim içinde. “Bu yıl benim için çok heyecanlı bir yıl olacak. Eşim ve ben, sabırsızlıkla yakın bir zamanda aramıza katılacak oğlumuzu bekliyoruz. Bu yılın yapılacaklar listesi de tamamen onun etrafında oluşuyor haliyle, onun dünyaya gelişi ve ona iyi bir anne olmak bu senenin en önemli hedefleri” diyor heyecanla. Genç nesil için kariyer önerileri ise iş hayatında risk almaya yönelik. “Gençlere kariyerlerinde, konfor alanlarının dışına çıkıp mutlaka risk almalarını öneriyorum. İnsanlar alışkanlıklarından, iyi bildikleri şeyleri yapmaktan kolay kolay vazgeçemiyor ancak risk alınmadığı takdirde başarı yakalamak pek de kolay olmuyor.”







Vazgeçilmez 10’u

1. Ailem. Her zaman önceliğim.

2. Dostlarım. Onlar hayatımın en güzel renkleri.

3. Piyanom. Hem çalmayı hem dinlemeyi çok severim.

4. Kitaplarım. Özellikle eski ve ikinci el kitaplarım. Onlara dokunmak, kütüphanemde yer vermek en az okumak kadar hoşuma gidiyor.

5. Rujlarım. Rengarenk, farklı farklı rujlarım olmadan asla!

6. Seyahat etmek. Yeni yerler görmek, keşfetmek, her gittiğim yerde yeni bir ben bulmak.

7. Çikolata. Sütlü, beyaz, fındıklı, fıstıklı... Her türünü bir öğün yerine yiyebilirim, keşke şişmanlatmasa!

8. Beşiktaş. Doğduğum, çocukluğumun semti ve takımım. Şimdi ise Avon olarak Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’nın sponsoru olmamızın gururunu yaşıyorum.

9. Spa günlerim. Kendimle baş başa kalıp haftanın yorgunluğunu atabildiğim en önemli anlar.

10. Teleskobum. En büyük merakım uzay, yıldızlar ve sonsuz boşluk. Bu yüzden beni onlara yakınlaştıran bir şeyden asla vazgeçemiyorum.







Tamamlayıcı detaylar

1. Çocukluğumu düşündüğümde aklıma ilk gelen görüntü anneannemle onun evinde camın önünde oturup, yoldan geçenleri seyretmemiz ve onun bana çeşitli hikayeler anlatıp yemek yedirmeye çalışması.

2. En gurur duyduğum özelliğim; değişime açık oluşum.

3. Müsrifçe para harcamaktan asla çekinmeyeceğim tek şey, kitap.

4. Çikolata yemekten asla vazgeçmem, sonradan pişman olacağımı bilsem bile.

5. Benim için mükemmel bir kahvaltıda simit mutlaka olmalı.

6. Cep telefonumda en çok sosyal medya uygulamalarını kullanıyorum.

7. Başarılı bir iş hayatının sırrı; konfor alanından çıkıp risk almaktır.

8. Bugüne kadar gördüğüm en güzel şehir Roma. Çünkü sokaklarından geçerken binlerce yıllık tarihi, yaşamış tüm medeniyetleri düşünüp hayaller kurabiliyorsunuz.

9. Yolculuk yastığım, gittiğim şehri anlatan bir rehber kitap ve o şehre özgü şarkılardan oluşan bir playlist, seyahatlerde asla yanımdan ayırmadığım üç şeydir.

10. Dostlarım en çok farklı ortamlara ayak uydurabilme özelliğimi sever.



Esen Kacatürk’ün En’leri

• En sevdiğim edebiyat türü: Polisiye. Başucumda bir polisiye roman muhakkak bulunur. En sevdiğim yazarlar ise Agatha Christie, Harlan Coben ve Mary Higgins Clark.



• En son izlediğim film: Borg/McEnroe. Tenis en sevdiğim sporların başında geliyor. O nedenle iki büyük oyuncunun efsanevi Wimbledon karşılaşmasını bir film olarak izlemek benim için muhteşemdi.



• En son okuduğum kitap: Georgette Heyer’in İngiltere’den çok eski bir baskısını bulduğum Frederica isimli romanı. Eski dönem romantik komedi tarzında bir kitap, çok eğlenerek okudum.



• En çok güldüğüm diziler: İnce ve zeki espriler barındıran televizyon dizilerine çok gülüyorum. Favorilerim ise Modern Family ve Big Bang Theory.