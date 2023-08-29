Bir işe alım uzmanı açıkladı: İş mülakatında kaçınmanız gereken davranışlar

ABD’den işe alım uzmanı Clio, sosyal medya hesabında paylaştığı bir video ile işe alım uzmanları olarak neye dikkat ettiklerini anlatmış.

“Size, işte uzun süre kalacağınızın ya da işten yakın zamanda ayrılacağınızın, özgeçmişinizden kolayca anlaşıldığını söylesem?”

ÖZGEÇMİŞ OLDUKÇA KRİTİK

“Özgeçmişiniz oldukça kritik. Ortalama olarak bir işe alım uzmanı, bir özgeçmişe on saniyeden daha kısa bir süre göz gezdirir. Bu da sizin ilk izleniminiz için oldukça önemlidir. Diyelim ki özgeçmişinizde dört ila beş deneyiminiz var ama hiç biri bir yıldan uzun sürmemişse, bunu söylediğim için üzgünüm, ama bu bir tehlike işareti.”

Başka bir videoda Clio, bunun kariyer gelişimini, tutarlılığı ve bağlılığı vurgulayan büyük bir yeşil ışık olduğunu söylüyor: “Kimse sık sık iş arayanlardan hoşlanmaz ve bu da mülakat için geri aranmayı zorlaştırır.”

ADAYIN İŞE ALINIP ALINMAYACAĞI İKİ DAKİKA İÇİNDE BELLİ OLUYOR

Clio ayrıca potansiyel bir adayın işe alınıp alınmayacağını iki dakika içinde söyleyebileceğini de iddia etti. 'Bana kendinden bahset' sorusu sorulduğunda, belirli bir şekilde cevap vermenin önemli olduğunu da ekledi.

"Birçok adayla konuşuyorum ve bu sorunun yanıtı daha kolay olmasına rağmen birçok kişi bu soruyu nasıl yanıtlayacağını bilmiyor," diyor.

Clio, bu soru sorulduğunda işe alım görevlisinin, görüşülen kişinin "tonu belirlemesini" istediğini söyledi.

“Neredeyse anında, bu soruyu yanıtlama şeklinizden, sorduğumuz diğer tüm sorularda doğrudan ve dürüst olup olmayacağınızı anlayabiliriz,” diyor.

“Anlattığınız her şeyde iş tanımını okumaya zaman ayırıp ayırmadığınızı ve şirket ya da konuştuğunuz kişiler hakkında bilginiz olup olmadığını anlıyoruz,” diyor.

ÖZGEÇMİŞİNİZİ BAŞVURDUĞUNUZ POZİSYONA GÖRE AYARLAYIN

Clio şunları tavsiye ediyor:

“Özgeçmişinizi başvurduğunuz her pozisyona göre uyarlayın. Profesyonel bir özetiniz ve kapağınız olduğundan emin olun.”