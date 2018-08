Bizi geliştiren şeylerin limitlerimizin dışında olduğunu söylüyor Safilo Group Ticari Pazarlama ve Zincir Mağazalar Satış Müdürü Serda Haşhaş Gökgör. Cesur olmak ve değişimden korkmamak ise başarıya giden yolun en önemli iki adımı.

Röportaj: Gülru İncu

Fotoğraf: Nurdan Usta



Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nü kazandıktan sonra Balıkesir’den İstanbul’a gelen Serda Haşhaş Gökgör, lisans eğitiminin ardından farklı departmanlarda 12 yıl boyunca satış, pazarlama ve iş geliştirme alanlarında çok değerli tecrübeler edindiğini söylüyor. “Bu dönemde iki oğlum oldu. Özellikle ikinci oğlumdan sonra hayatımı ve önceliklerimi tekrar değerlendirdim. Bundan sonra özel hayat ile iş hayatı arasındaki denge benim için çok önemli hale geldi. Bu dengenin sadece evi değil, iş hayatımı da olumlu etkilediğini düşünüyorum” diye ekliyor. Safilo Group’a geçtikten sonra önce Butik ve Zincir Mağazalar Satış Müdürü olmuş, ardından ticari pazarlama departmanının sorumluluğunu da alarak departmanın kuruluşunu gerçekleştirmiş. Halen iki sorumluluğu birlikte yürütüyor. Gökgör, profesyonelliğin en önemli sırrının durumları kişiselleştirmeden, belirli bir mesafeden olaylara bakabilmek olduğunu söylüyor. Genç nesil için tavsiyeleri; cesur olmaları ve yenilikten korkmamaları. Hayat felsefesini ise, “Hayat bir yolculuk. Bu yolculukta her gün yeni şeyler öğrenmeye, keşfetmeye ve denemeye devam ediyorum. Yaşanılan her anın tadına varabilmek çok önemli” şeklinde özetliyor.



Doğa mucizenin ta kendisi

Bir Çin atasözü diyor ki; “Bir gün mutlu olmak istiyorsan içki iç. Bir hafta mutlu olmak istiyorsan tatile çık. Bir ay mutlu olmak istiyorsan evlen. Bir ömür boyu mutlu olmak istiyorsan bahçeyle uğraş.” Gökgör de yoğun iş hayatının yorgunluğunu bahçeyle uğraşmayı hobi haline getirerek aşıyor. “Bahçemle ilgilenmeyi çok seviyorum. Bahçe bakımıyla ilgili kursa gitmiştim. Bitkilerle uğraşmak insanı çok dinlendiriyor. Doğa mucizenin ta kendisi ve çok iyi bir ilham kaynağı.” Son zamanlarda çocukları için dikiş dikmeye de başladığını ve bunun onlarla birlikte yaptığı zevkli bir aktivite halini aldığını belirtiyor. Tıpkı bahçeyle uğraşmak gibi farklı kültürleri keşfetmek de yaşamına tat katan uğraşlardan biri. Küba’nın bu anlamda kendisi için çok ilginç bir deneyim olduğunu söylüyor Gökgör. Zülfü Livaneli, Doğan Cüceloğlu ve Don Miguel Ruiz en sevdiği yazarlar. Bronnie Ware’nin yazdığı Ölmeden Önce En Çok Pişman Olduğumuz 5 Şey ile Don Miguel Ruiz’in Dört Anlaşma’sı onun için tam bir başucu kitabı. Zaman zaman yeniden okumayı çok seviyor. Julia Cameron’ın Sanatçının Yolu ise favorisi. Bu arada kendisine kitap okuma alışkanlığı kazandıran ve hala sürekli yeni kitaplar keşfedip hediye eden babasına müteşekkir olduğunu da eklemeden geçmiyor.







Tamamlayıcı detaylar

1. Çocukluğumu düşündüğümde aklıma ilk gelen görüntü; annemin beni para verip bakkala göndermesi. İlk kez kendi başıma dışarı çıkıp alışveriş yapmıştım, heyecan vericiydi.

2. Başkalarında asla katlanamadığım kişilik özelliği; yalancılık.

3. Çocukken en sevdiğim çizgi film karakteri; She-ra.

4. Bugüne kadar öğrendiğim en önemli hayat dersi; insanın elinden geleni yapması gerektiği ve her işte bir hayır olduğu.

5. Hayatımın dönüm noktası; Boğaziçi Üniversitesi’ni kazanıp İstanbul’a gelmem.

6. Mutlaka yapılacaklar listemin ilk sırasında eşya detoksu var.

7. Gerçek hayattaki kahramanım; babam. Çünkü çok çalışkan, azimli, her durumda soğukkanlı ve çözüm odaklıdır.

8. Bugüne kadar gördüğüm en güzel şehir Floransa, çünkü sanat hayatın içinde.

9. En çok gurur duyduğum özelliğim; aklıma koyduğum şeyi yapmam.

10. Dünyayı değiştiren bir karakter olsaydım eğitimci olmak isterdim, çünkü eğitim dünyayı iyileştirebilir.







Vazgeçilmez 10’u

1. Ailem. En kıymetlilerim. İki oğlum hayatıma neşe ve saflık kattı. Eşim harika bir sevgili ve hayat arkadaşı. Annem ve babam ise koşulsuz sevgi ve emek.

2. Dostlarım. Keyiftirler, destektirler, iyi ki varlar.

3. Öğrenmek. Sürekli...

4. Hayal kurmak. Hep gitmek istediğim yeni yollar, yapmak istediğim yeni şeyler var. Rotamı belirlemede çok yardımcıdırlar. Önce gözümde canlandırır sonra o yola yürürüm.

5. Üretmek. Beni enerjik tutuyor.

6. Altınoluk. Yeşil ve deniz ikilisi, harika yiyecekler, bol oksijen.

7. Farklı yerlere seyahat etmek. İş veya tatil fark etmez, yeni yerler keşfetmek beni heyecanlandırıyor.

8. Yeni deneyimler. Eşimle birlikte yaptığımız parasailing ve Bahamalar’da arkadaşlarımızla birlikte köpekbalıklarıyla yüzmek çok etkileyici deneyimlerdi.

9. Kahve fincanı koleksiyonum. Her birinin farklı bir hikayesi var.

10. Telefonum. Sadece telefon özelliğinden vazgeçemem. Diğer uygulamalar olmasa da olur.