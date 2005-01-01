Yapılan araştırmalar iyi giyinen, kilolu olmayan, atletik yapılı ve güzel adayların iş başvurularında daha başarılı olduklarını gösteriyor. Bu durum estetik operasyonlara talepleri de artırıyor.

Harvardlı iki ekonomist, Markus Mobius ve Tanya Rosenblat, öğrencileri, işverenler ve adaylar olmak üzere ikiye ayırdıkları bir deney yapmışlar. İş tanımı problemlere çözüm bulmak olarak tanımlayıp, başvuran adaylara CV doldurtup, onlara çözmeleri için birer problem vermişler. Bazı işverenlerin adayların sadece özgeçmişlerini, diğerlerin CV ve fotoğraflarını, başka bir grubun ise CV’lerini görüp telefon mülakatı yapmalarını sağlamışlar. Son grup ise hem CV’yi incelemiş, hem de telefonla ve yüz yüze görüşme yapmış. Sonuçta, güzel adayların problem çözmede diğerlerinden daha başarılı olmadıkları görülmüş. Ancak iş başvurularının kabul edilmesinde bu sonuç değil, fotoğraflar ve yüz yüze mülakatlar etkili olmuş. Araştırmaya göre, iyi giyinen, kilolu olmayan, düzgün fizikli ve güzel adayların iş başvurularında daha başarılı olduğu ayrıca yetişkin hale gelip iş hayatına atıldıklarında güzelliğinin/yakışıklılığının avantajlarını yaşamaya devam ettiklerini gösteriyor.

Güzellik ve güç kaygısı estetik operasyonlara yönlendiriyor



İnsanların her zaman estetik kaygılarının olduğunu, üniversiteye başlarken ya da bitirirken (işe başlamadan önce) adayların daha hızlı ameliyat kararı aldıklarını ifade eden Superplast Estetik Cerrahi Merkezi'nden Op. Dr. Hüseyin Güner, genç çalışanlara karşı kendisini güçlü hissetmek için estetiğe başvuran kadın sayısının giderek arttığını; kadınlar kadar erkeklerin de estetik operasyonları tercih ettiğini ifade ederek şunları anlattı; “İlk tercih edilen burun estetiği. Bunun yanında botoks ve dolgu malzemelerinin burunda kullanım sıklığı her geçen gün artmakta. İş hayatında çoğu şirket; enerjisini kaybetmiş, çökmüş, yorgun görünümlü bir yöneticiyle çalışmaktansa prezantabl, genç ve dinamik yöneticiyle çalışmayı tercih ediyor. İşte bu noktada; yüz ifadesi çökmüş, yaşlı ve yorgun görünen yöneticilerin imdadına estetik müdahaleler yetişiyor."

Güzel insanlar daha mı çok para kazanılıyor?

Para kazanmanın bilgi, tecrübe ve uyumlu ilişkiler kurabilme yetisinin, çalışkanlıkla, birleştiğinde artacağını düşündüğünü söyleyen Op. Dr. Hüseyin Güner, "Güzellik bu aşamada tek başına yeterli değil. Ancak şöyle de bir gerçek var, yapılan bir araştırmaya göre; güzel insanların kazançlarının, aynı işi yapan denklerine göre yüzde 25’e kadar farklılaşabildiğini görebiliyoruz. Aslında bu konuda epey farklı rakamlar öne süren araştırmalar var. Örneğin Federal Reserve Bank of St. Louis’in 2005’te yaptığı araştırmaya göre iyi görünümlü, zayıf, uzun boylu insanlar normal denklerine göre yaklaşık yüzde 5 daha fazla kazanıyor. Ortalamanın altında fiziksel özelliklere sahip kişiler ise diğerlerine göre saatte yüzde 9 daha az kazanıyor. Başka bir araştırmada, vücut kitle endeksine göre obez olan kadınların, normal ölçülere sahip kadınlara göre yüzde 17 daha az kazandıkları bulunmuş. Diğer bir veri de erkeklerin boyuyla ilgili: Beyaz erkekler için, ulusal ortalamanın üstüne çıkan her inç (2,54 cm), yüzde 1.8’lik artış anlamına geliyor" diyor.

Kariyer estetiğinde yaşa göre talepler nasıl şekilleniyor?

22-30 yaş: Burun, meme estetiği, Lazer lipoliz, saç ekimi

30-50 yaş: Botoks, Dolgu,Lazer Lipoliz,Meme Estetiği, Saç Estetiği

50 + : Botoks, Dolgu, Göz Kapağı, yüz boyun germe, lazer Lipoliz

Bu müdahaleler sonrası kişilerin yıllarca sorun ettikleri ya da son yıllarda kabullenemedikleri dış görünüm kusurları düzelince ruhen bir rahatlama ve özgüven artması olduğu da gözlemleniyor. Ama bu müdahalelerin sıklığı daha çok kariyer yükselmesi garantiye alınmasının ardından veya daha iyi bir işe başlama sürecinde gerçekleştiriliyor.

Kişi işinde ne kadar deneyimli ve başarılı olursa olsun, düzgün bir görünüme sahip değilse, iş başvuruları olumsuz sonuçlanabiliyor. Bu sorun kariyer basamaklarını tırmanırken de engel olarak karşısına çıkabiliyor. Şirketlerin benimsediği "tecrübeli ama genç" çalışan profiline sahip olmak için kendisini doktorların ellerine teslim eden ileri yaştaki çalışanlar, yapılan birkaç müdahale sonucunda 10-15 yaş gençleşebiliyor. Böylece şirketler tarafından tercih edilen, "ileri yaşın tecrübesine ve genç-orta yaşın biyolojik görüntüsüne sahip yönetici" profiline uyan, dış görünüşe bağlı olarak özgüveni de daha yüksek çalışan haline gelebiliyor.