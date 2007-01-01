Lafı dolandırmadan konuşmayı sevenlerden, hayat felsefesini de ‘kısa ve öz’ üzerine kurmuş. Henkel Çamaşır Ev Bakım Bölümü Pazarlama Direktörü Nükte Gönenç Cider, hep daha ileri gitmek için rüzgarı arkasına almak istemiş, başarmış da…

Yazı: Gülru İncu

Fotoğraf: Nurdan Usta

ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNİN BİTMESİ, YENİ BİR SAYFANIN AÇILMASI AÇISINDAN SÜRPRİZLERLE DOLUAMA BİLİNMEZLİKLERİNDEN DOLAYI BİR YANIYLA DA ÜRKÜTÜCÜDÜR. Çoğumuz tüm bu belirsizliklerle uğraşıp hayatımıza nasıl yön vereceğimizi bilemez halde oradan oraya koştururken, bir kısmımız da şansı yaver gitsin ya da gitmesin değişikliği kabul edip hayatta vites yükseltme cesaretini göstermiştir. Henkel Çamaşır Ev Bakım Bölümü Pazarlama Direktörü Nükte Gönenç Cider, işte bu cesur kadınlardan biri. Ortaokul ve liseyi İzmir Amerikan Koleji’nde okuyan, 2007 yılında ise Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olduktan sonra hemen iş hayatına atılan Cider, pazarlama analisti olarak Sony’de işe başlamış ve Sony Cyber-shot fotoğraf makinelerinin ürün yönetiminden sorumlu olmuş. Cider’le Henkel’in yollarının kesişmesi tam bu döneme denk geliyor. Sony’de bir yıl çalıştıktan sonra Henkel’e geçen Cider, önce ev bakım kategorisinde ardından da üç sene Viyana’da Ortadoğu ve Balkanlar'dan sorumlu olarak farklı markalarda marka müdürlüğü rolleri üstlenmiş. 2012 sonunda Türkiye’ye döndükten sonra Persil ve Tursil markalarından sorumlu olarak çalıştıktan sonra farklı ve daha hızlı tüketimin olduğu bir sektör denemek için Danone’ye geçmiş. O günleri şu sözleriyle anlatıyor Cider. “İki sene boyunca Danino markasından sorumlu olmak benim için çok farklı bir deneyimdi. Alıştığımdan farklı bir hedef kitleye, çocuklara hitap eden bir ürün ve kampanyalar tasarlıyordum. Bu sırada Henkel’de bir organizasyon değişikliği oldu ve teklif geldi. Ben de kabul ettim. 2015 yılının aralık ayından bu yana Henkel Çamaşır Ev Bakım Bölümü Pazarlama Direktörü olarak çalışıyorum.”

Neden pazarlama sektörünü tercih ettiğini sorduğumda gülerek sürdürüyor sözlerini; “Küçük bir çocukken hayalimde yatan meslek şarkıcılıktı. Televizyonda şıkır şıkır giyimli, saçları yapılı ve bol makyajlı şarkıcıları görüp ben de takıp takıştırır, onları taklit ederdim. 5-6 yaşlarındayken annemin gardırobundaki kıyafetlerle mağazacılık oynamaya bayılırdım. Dolabı her zaman çok derli topluydu ve bluzları benimkiler gibi katlı olmaz, askılarda asılı olurdu. Askılardan birini çekip ‘Bakın, bir de bu renk bluzum var. Beğendiğiniz etekle çok uyar’ diyerek tezgahtarlık yapardım. Belki de pazarlama kariyerimin ilk denemeleriydi bunlar.”

FARK YARATMALISINIZ

Cider, Viyana’da geçirdiği süre boyunca Orta ve Doğu Avrupa ülkelerini ve bu ülkedeki tüketicileri tanıma şansı bulduğunu, bundan sonra daha farklı ve geniş bir coğrafyada stratejik pazarlama yaparak yeni tüketici profillerini keşfetmek istiyor. Hedefi ise uzun vadede satış tecrübesi edinerek genel müdürlük yapmak. Onun için profesyonel hayatta başarılı olmanın sırrı, yaptığınız işe gerçekten değer vermekte yatıyor tabii; bu da sorumluluk almayı beraberinde getiriyor. İşin özü aslında hepimizin bildiği ama zaman zaman göz ardı ettiğimiz bir gerçek; bizzat yaratabileceğiniz farkı bulmak ve bunun için çalışmak. “Özellikle büyük ölçekli ve çok sayıda çalışanı olan kurumsal şirketlerde tek başına sizin yaptığınız işin değerli olduğu bilinci önemli. Ben yapmasam da yapan biri bulunur diyorsanız ya işinizi ya da işe bakışınızı tekrar gözden geçirmelisiniz” diyor.