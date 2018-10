Kimse mükemmel değildir. Sosyal hayatınızda, özel yaşamınızda ve iş hayatınızda bir yönünüz çok güçlü, bir yanınızda zayıf olabilir. Zayıf yanlarınızı ne kadar iyi anlıyor ve üzerine giderek güçlendirmek istiyorsunuz, burası çok önemli. İş hayatınızda bunu yapabilmek diğerlerinde daha kolay olabilir.

1- Tecrübe edinin

Başına gelen her olaydan bir ders çıkararak kendiniz için tecrübe haline getirmelisiniz. Bu tecrübeler sayesinde günün birinde zayıf noktalarınızın eskisinden daha güçlü ve yardımcı olduğunu göreceksiniz. İlk adım hatalardan ve zayıflıklarınızdan utanmadan, onların üzerine gitmek olmalıdır.



2- Soru sorun

Nerede hatalıydınız, nasıl düzeltebilirsiniz. Bu gibi soruların cevaplarını almak için ilk önce çekinmeden bu soruları sorabilmelisiniz. Her zaman sizden daha tecrübeli biri olacaktır. Usta-çırak ilişkisini asla unutmamalısınız. Bir ustayı izlemek kendinizi daha yakından tanımanıza ve zayıf noktalarınıza daha doğru müdahaleler yapmanıza yol açabilir.







3- Sabırlı olun

Zayıf noktalarınızı belirledikten sonra yapmanız gereken en önemli şey sabırlı olmaktır. Zayıf noktaların bir anda yok olmayacağına ikna olmalısınız. İş hayatından sabırlı olan ve sakin adımlar atabilenler daha kolay ve hızlı yükselirler.



4- Takım oyunu

İş hayatının bir takım oyunu olduğunu unutmayın. Bu takım içerisinde sizin zayıf noktalarınızda daha güçlü olanlar olabilir. Onlarla beraber ilerleyerek, bu noktaların getireceği eksiklikleri giderebileceğinizi unutmayın. Herkes her şeyi en iyi seviyede yapamayacağına göre bir takımın parçası olmaktan çekinmeyin.



5- Güvenin

Bir sonraki adım da bu takıma güvenmek olacaktır. Takımların en temel dayanaklarından biri takımı oluşturan bireylerin birbirlerine güvenidir. Zayıf noktanızı geliştireceğini düşündüğünüz arkadaşınıza güvenin ve başarının gelmesini bekleyin. Başarı geldikçe takımın kendine güveni artacak ve takım, daha büyük başarıları elde etmeye başlayacaktır.