Ayşe Tuncel, erkeklerin dünyasında ayakta kalmayı başaran kadınlardan. KIA Grup Direktörü olan Tuncel’in hayat felsefesini, hobilerini öğrenmek, onu yakından tanımak istedik, anlattı.

Yazı: Gülru İncu

Fotoğraf: Nurdan Usta

Notre Dame De Sion Fransız Lisesi'nden sonra, Marmara Üniversitesi’nde ekonomi eğitimi alan Ayşe Tuncel, iş hayatına üniversite yıllarında atılmış. Üç yıl süren bir otelcilik geçmişinden sonra meslek seçimini tamamen farklı bir yönde yapmış. 10 sene Profilo Holding grubunda görev yaptıktan sonra son 10 yıldır da Samsung markasının yönetimi ile daha sonra da KIA, Garenta, Çelik Motor Filo ve ikinciyeni.com markalarının pazarlamasından sorumlu olmuş. Son yedi aydır KIA markasının tüm operasyonlarının başında. Halen grup direktörü olarak çalışıyor. Tuncel, her zaman marka hikayelerinin peşinden gittiğini, bir markanın varoluş sürecindeki ürün yaratma ve onu müşteriyle buluşturma heyecanının kendisini hep motive ettiğini söylüyor. “Feminen duruşum nedeniyle benden beklenenin aksine hep erkek egemen sektörlerde ve markalarda yer aldım” diyen Ayşe Tuncel’e göre çok sabırsız bir karakteri var. Bu yüzden çevresinde sürekli yenlikler ve değişiklikler görmek istediğini, bu hevesinin de yönettiği markalar için olumlu katkısı olduğunu sözlerine ekliyor.



“SEVDİĞİN HAYATI YAŞA”

Ayşe Tuncel, üniversite yıllarını da sayarsak yaklaşık 20 senedir hiç durmadan çalışıyor ama kendine bir kariyer hedefi çizmemiş aslında. Başarılarının onu bugünkü noktaya getirdiğini söylüyor. “Şu anda erkek egemen bir sektörde bir bayan olarak üst bir pozisyondayım. Bundan sonra nereye doğru giderim bilemiyorum. Sadece bu heyecanımı ve işime olan aşkımı kaybetmezsem başarıların devam edeceğini biliyorum. Bu da beni yeteri kadar motive ediyor.” ‘Sevdiğin hayatı yaşa’ sözü klişe gibi görünse de çok doğru bir mantığı çok kısa bir şekilde özetler aslında. Gerek iş hayatında gerek özel hayatında hep sevdiği şeyleri yapmaya ve sevdiği kişilerle olmaya özen gösterdiğini söylüyor Tuncel, hayat felsefesini de bunun üzerine kurmuş. “Sevdiğiniz hayatı yaşarsanız mutlu olursunuz, mutlu olursanız karşınızdakini de mutlu edersiniz ve mutluluğunuzu katarak yaptığınız her şey güzel olur” diyerek özetliyor hayat felsefesini bir çırpıda ve ne kadar haklı.

YAZDIĞIMIZ SENARYOLARIN OYUNCULARIYIZ

Seyahat etmek; yeni yerler görmek yeni kültürler tanımak hepimiz gibi Ayşe Tuncel için de vazgeçilmez bir hobi. Tuncel ve eşi kışın kayak rotalarını, yazın ise deniz ve güneş tatilini tercih ediyor. Tuncel’in en sevdiği destinasyon ise Avrupa. Paris’in kendisini çok yansıttığını düşünüyor ama yemyeşil Londra’ya kesinlikle aşık. En büyük ilgi alanlarından biri de çiçekler. Amatör şekilde kesme çiçek tasarımları yapıyor hatta bunu emeklilik projesi olarak gördüğünü söylüyor. Shakespeare, ‘As You Like It’ adlı komedisinde der ki; “Hayat bir sahnedir. Erkekler ve kadınlar da sadece oyuncu. Var olurlar ve çıkarlar.” Ayşe Tuncel de hayatın günlük koşuşturmalarının er geç biteceğini, aslolanın insanın kendi varlığı olduğunu bir gün gelip de fark eden herkes gibi hepimizin bir senaryonun parçası olduğumuzu söylüyor. “Hepimiz yazdığımız senaryoların oyuncularıyız. Onun için ne istediğimiz, nasıl bir senaryo yazdığımız çok önemli. İstediğimiz hayatı yaşamak, istediğimiz kişi olmak tamamen kendi elimizde. Mutlu olmak çok basit, kalbinin sesini dinle ve kalbinin götürdüğü yere git.”