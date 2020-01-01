Ücretsiz eğitim platformları kişisel gelişimine hız kazandırmak ve kariyer yolculuğunda daha da güvenle yol kat etmek isteyenlere yeni ufuklar açıyor. İçerik olarak zengin ve yöntem olarak etkili platformlar hakkında biraz daha detaylı bilgi almak istersiniz diye düşündük.

Mart 2020’den bu yana uzaktan eğitim önce cazip bir seçenek oldu, sonra da hayatımızın bir parçası. Evde kaldığımız süreyi anlamlı hale getirmeye çalışmak ve hayatımızdaki değişikliklerle baş etmek için eğitim fırsatlarından faydalanmak istedik. Çevremizde hem kariyer hem de kişisel gelişim eğitimleri alanların sayılarında gözle görülür bir artış oldu. Yönetici arkadaşlarımızın yaratıcı yazarlık, reklamcı olanların yeni teknolojilerle ilgili eğitimler aldığına tanıklık ettik. Bu da sektörün genişlemesine ve yeni seçeneklerin oluşmasına neden oldu. Biz bu aşamada ücretsiz eğitimlere odaklanmanın doğru olacağını düşündük, bakalım alternatiflerimiz neler?



Open Culture Online Courses

Open Culture Online Courses birçok üniversiteden 1500’e yakın eğitimi ücretsiz almanızı sağlıyor. Platformda 1000’e yakın eğitim videosu, e-kitap, 300’den fazla dil kursu ve 1000’den fazla üniversite ders videosu ücretsiz olarak yer alıyor. Üniversite ve bölüm araması yaparak ilginizi çekecek eğitimlere ulaşabilirsiniz.

Bilgeiş

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından, Avrupa Birliği ve devlet desteğiyle hayata geçen Bilgeiş projesinin yola çıkış amacı online dersleri ücretsiz olarak vermek. Dersler, çalışan ve işverenlerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesine yönelik hazırlanmış ama herkesin faydalanabileceği başarılı bir projeye dönüşmüş. Kriz yönetiminden müşteri ilişkilerine, fotoğrafçılıktan liderliğe, girişimcilikten dijital pazarlamaya kadar çok çeşitli seçenekler sunan bu kariyer gelişimi odaklı siteyi incelemenizi öneririz.

Academic Earth

Herkes birinci sınıf bir eğitimi hak ediyor mottosuyla kurulmuş Academic Earth; Harvard, Stanford, Yale ve Princeton gibi dünyanın prestijli üniversiteleri ile bağlantı kurmanıza olanak tanıyor. Bu üniversitede verilen derslere ve kurslara online olarak katılabiliyorsunuz. Sitede zaman geçirmek keyifli ve ilham verici, ayrıca yapısı da oldukça kolay. Zengin içeriğiyle dikkat çeken bu platformu yabancı dil konusunda sorununuz yoksa mutlaka incelemenizi öneririz.

Сoursera

Coursera Türkiye’de en sevilen platformlardan biri. Türkçe dil desteği de veren sitede eğitim videolarının yanı sıra üniversitelerin geçmiş dönem yaptığı sınavlara da ulaşabilirsiniz. İşletme, bilgisayar, dil öğrenimi, grafik tasarım ve daha pek çok alanda içerdiği video dersleriyle bilinen Coursera ile kişisel ve profesyonel hedeflerinize doğru yeni bir adım atabilirsiniz.

Khan Academy

Kâr amacı gütmeyen bir kurum olan Khan Academy'nin amacı herkese, her yerde, dünya standartlarında ve ücretsiz bir eğitim imkânı sağlamak. Adını girişimci Salman Khan’dan alan proje önce YouTube’da popülerlik kazandı ve zaman içinde bir online akademi haline geldi. Birçok eğitim ve ders videosunun bulunduğu site Türkçe dil desteği de sunuyor. Sitenin 12. sınıfa kadar olan gençlere ve öğretmenlere de yönelik olması sizi yanıltmasın, burada herkes için sayısız seçenek var! Psikoloji, İngilizce, tarih ve sosyoloji dersleri ilginizi çekebilir. Dünyanın önde gelen sanat kurumlarıyla yapılan işbirlikleri ve bunlardan doğan zengin içerikler de heyecan verici.