Markaların gizli kahramanları

Yaz koleksiyonlarını gördük. Hangilerini alacağımızı belirledik. Kimi kalbimizden vurdu bizi kimi başka diyarlara götürdü. Gönlümüzü fetheden bu tasarımların arkasında kimler var dersiniz?

Yazı: Güzide Yülek / Seninle



BAŞAK KOCABIYIKOĞLU

Koton Kreatif Danışmanı Başak Kocabıyıkoğlu, kadınlara uygun ve stil sahibi koleksiyon hazırlamayı amaçlıyor.



"İlham kaynağımız seyahatler, sergiler...

Son yıllarda uygun fiyatlı trend ürünleriyle her kesimin beğenisini kazanan Koton’un bu başarısının ardında markanın Kreatif Danışmanı Başak Kocabıykoğlu var. Kocabıyıkoğlu bu başarıyı bakın nasıl özetliyor: "Koton, yalnızca Koton Women olarak yılda 12 civarında koleksiyon üretiyor. Bu her ay bir mini koleksiyon demek. Buna ek olarak bir de Koton Business, Koton Denim, Koton Partywear, Koton Beachwear gibi pek çok ayrı ‘line’ da yıl boyu onlarca koleksiyon tasarlıyor. Dolayısıyla Koton’daki koleksiyon oluşum süreci çok zengin, sürekli, yoğun ve çok katılım gerektiren bir süreç. Bu süreçte ilk adım seyahatler, tatiller, sergiler, hayat trendleri ve ihtiyaçların gözlemi sonunda bazen Koton tasarım ekibinin bazen de Koton Yönetim Kurulu Başkanı Gülden Yılmaz’ın bazen de benim ve yine markanın Kreatif Danışmanı olan kardeşim Defne’nin ilhamları, ürün önerileri etrafında start alıyor. Örneğin Ole by Koton için bu yaz tasarladığımız, müzik festivalleri etrafında şekillenen Festival Koleksiyonu gibi…”

Hayalden gerçeğe...

Bu ilhamlar Başak ve Defne tarafından ana trendler, anahtar parçalar, malzemeler, renk ve detayların belirlenmesi, koleksiyon ve mağaza ekibine sunulması ile bir koleksiyon çalışmasına dönüşüyor. Koton kumaş uzmanları dünyanın dört yanından uygun kumaş örnekleri arıyor ve uzman gözlerin olduğu tasarım ekibine sunuyor. Seçilen malzemeler ile Koton tasarım ekipleri ilk prototip ürünleri tasarlıyor. Başak, Defne ve Gülden Yılmaz’ın birlikteliği ile ilk ve gerekirse ikinci revizyonlar veriliyor. Ürünler rating’e iletiliyor, tüketici ile paylaşılıyor. Koton için bu sürecin zenginliği, malzeme ekipleri, marka müdürleri, tasarımcılar, mağaza ekipleri ve hatta marketing ve görsel ekiplerin katkısı çok önemli.