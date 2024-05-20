21 Mayıs 2024 günlük burç yorumları: Koç, boğa, akrep...

21 Mayıs 2024 salı günü astroloji burçlar için neler söylüyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 21 Mayıs salı günü için günlük burç yorumları...



21 MAYIS 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU - 21 MAYIS 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili koç; finans, özel hayat veya sağlık konularıyla ilgilenebilirsiniz. İletişimde dikkat. Gününüz şahane geçsin.



BOĞA BURCU - 21 MAYIS 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; partner, ortaklık, ilişkilerle ilgilenebilirsiniz ve sözleriniz çok önemli olabilir. Gününüz şahane geçsin. Boğa burcu kadını özellikleri

İKİZLER BURCU - 21 MAYIS 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; çalışma hayatı, gündelik rutinler veya sağlıkla ilgili güzel gelişmelerin haberini alabilirsiniz. Gününüz şahane geçsin.

YENGEÇ BURCU - 21 MAYIS 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; aşk, tatil, çocuk, hobilerinizle ilgilenebilirsiniz ayrıca sosyal çevrenizden destekleneceksiniz. Gününüz şahane geçsin.

ASLAN BURCU - 21 MAYIS 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; ev, aile, gayrimenkul konuları ve iş hayatınızla ilgili önemli değişimlerin habercisi bir gün sizi bekliyor. Gününüz şahane geçsin.

BAŞAK BURCU - 21 MAYIS 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; yakın çevre, eğitim, seyahat veya kardeşlerinizle ilgilenebilirsiniz ve yeni kararlar alabilirsiniz. Gününüz şahane geçsin.

TERAZİ BURCU - 21 MAYIS 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili teraziler; para, kazançlar, maddi gelirlerinizle ilgili yeni anlaşmalar ve önemli fikirler ön plana çıkabilir. Gününüz şahane geçsin.

AKREP BURCU - 21 MAYIS 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili akrep; bugün enerjik, atak olacaksınız ve partnerinizle iletişiminiz güzel gelişmelere neden olabilir. Gününüz şahane geçsin.

YAY BURCU - 21 MAYIS 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili yay; duygularınızı içe atmayı tercih edebilirsiniz ve sezgilerinize kulak vermeniz gerekebilir. Gününüz şahane geçsin.

OĞLAK BURCU - 21 MAYIS 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili oğlak; sosyalleşebilirsiniz, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Aşk, tatil, hobi, sanatta güzel haberler alabilirsiniz. Gününüz şahane geçsin.

KOVA BURCU- 21 MAYIS 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili kova; bugün iş, kariyer hayatınız ön plana çıkabilir ve aile hayatınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Gününüz şahane geçsin.

BALIK BURCU - 21 MAYIS 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU