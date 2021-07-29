Voleybol Takımımızın başarılı oyuncusu Zehra Güneş mercek altında...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki ilk maçında Çin'i 3-0'la geçti, ikinci maçında İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. A Milli Takım, B Grubu'ndaki 3. maçını 29 Temmuz'da FIVB dünya sıralamasının 1 numarası ABD ile yapacak. Gözler Filenin Sultanlarında... İtalya maçında milli takımda Zehra Güneş 14, Eda Erdem Dündar ve Meryem Boz'un 11'er sayıyla en skorer isimler arasında yer aldı. Peki, milli takımın genç oyuncusu Zehra Güneş kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç? İnternette yanıtı çok aranan bu sorulara ve Zehra Güneş'in biyografisine yakından bakalım:

ZEHRA GÜNEŞ KİMDİR? YAŞI, BOYU, KARİYERİ...

Pozisyon: Orta Oyuncu

Doğum Tarihi: 07/07/1999

Kilo: 88 kg

Boy: 197 cm

Başarılı voleybolcu Zehra Güneş 7 Temmuz 1999 İstanbul Kartal doğumlu. Voleybola 12 yaşında VakıfBank'ta başladı. Vakıfbank'ın sitesinde Zehra Güneş'in kariyeri ile ilgili şu bilgiler veriliyor:

İki sene üst üste hem Yıldız hem Gençlerde Türkiye şampiyonluğu yaşadı. 15 yaşındayken 2. Lig takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir sezon kiralık olarak forma giydi. Aynı sezon hem PAF takım hem genç takımda Türkiye şampiyonluğu yaşadı. 2015-2016 sezonu VakıfBank'ın 3.Lig'den 2. Lig'e şampiyon olarak yükselen takımında forma giydi. 2016-2017 sezonu Beşiktas'ta kiralık olarak forma giydi. Sezon sonunda VakıfBank Genç Takımı'yla yeniden Türkiye şampiyonu oldu. 2017-2018 sezonundan bu yana VakıfBank A Takımı'nda oynayan Zehra Güneş, sarı-siyahlı formayla 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 1 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi, 3 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Zehra Güneş, Yıldız Milli Takımı'yla Dünya dördüncülüğü, Balkan ve Eyof şampiyonluğu, Genç Milli Takım formasıyla Avrupa üçüncülüğü, Dünya dördüncülüğü, U23 Milli Takımı'yla da Dünya şampiyonluğu yaşadı. 1999 doğumlu orta oyuncu, A Milli Takım formasıyla 2018 FIVB Miletler Ligi ve 2019 Kadın Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Zehra Güneş, 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'nde birinci olarak 2020 Tokyo Olimpiyatları biletini kazanan Filenin Sultanları'nın kadrosunda yer aldı.

ZEHRA GÜNEŞ BOŞ ZAMANLARINDA NE YAPIYOR?

Zehra Güneş, Şubat 2020'de verdiği bir röportajda bu soruyu şöyle yanıtlıyor: Evet çok yoğun ama boş zamanlarımda kitap okuyorum, yazı yazıyorum, şimdi piyano kursuna başladım. Okula gidemiyorum, çok yoğun oluyor. Ehliyet alacağım inşallah. Kamplarda da dizi izliyorum, otellerde yapacak bir şey olmuyor bazen. Antrenman aralarında uyumayı çok sevmiyorum.

OLİMPİYATLAR HAYALİMDİ

Zehra Güneş, 2020 yılındaki röportajda olimpiyat için de şunları söylemiş: Hayalimdi olimpiyat oyunlarına gitmek. Bunu kariyerimin başında başarmış olmak bana gurur veriyor. Neyi başardın Zehra farkında mısın, ne yapıyorsun diyorum kendi kendime. Olimpiyat oyunlarına gidebilmek zaten büyük başarı ama şimdi kürsüye çıkma hayali kurmak bambaşka bir şey. Biliyorum çok zor olacak, ama gitmek de çok zordu. Her şeyin bir çözümü var ve biz de çözümünü buluruz umarım ve madalyaya döneriz.

Milli Voleybolculardan Neslihan Demir ve Gözde Kırdar Hayranı

Zehra Güneş, Türkiye Voleybol Federasyonu’nun kendisine hayranlarından gelen soruları yönelttiği röportajda “Hayranı olduğu voleybolcular kimler?” sorusunu şöyle yanıtlıyor:

“Küçükken hep çok büyük takımları, milli takımları izlerdim, Gözde Abla ve Neslihan Abla’ya hayranlıkla bakardım. Ve onlarla aynı takımda oynayabilmek bu genç yaşımda gerçekten benim için gurur verici bir şeydi. Neden örnek olduklarını onları tanıyınca, onlarla aynı takımda olunca anladım”

YETİŞMEKTE OLAN VOLEYBOLCU KÜÇÜKLERE ZEHRA GÜNEŞ’TEN ÖĞÜT

Kendisini idol olarak gören genç kızlara şu sözlerle sesleniyor “Türkiye’de voleybol en iyi takım sporlarından biri. Biz taşıyabildiğimiz yere kadar en iyi biçimde taşıyacağız. Sahada olmak insana farklı bir öz güven katıyor. Küçük jenerasyondan iki tane kardeşim var. Voleybolda nasıl daha iyi olabilirim diye düşünüyorlar. Onlara dedim ki, ‘Şu an önemli olan sizin voleybolunuz değil, kendinizi nasıl yetiştirebildiğiniz. Çünkü insan belli bir yaşa gelince, onlar alışkanlık haline geliyor ve bunları değiştiremiyorsunuz. O yüzden küçük yaştan kendinizi ne kadar eğitir ve geliştirirseniz, bu sizin için o kadar artı”.

KENDİSİNİ 3 KELİMEYLE TANIMLIYOR

Elle Türkiye röportajında Zehra Güneş, “Kendimi 3 kelimeyle tanımlıyorum, inatçı, cesur ve duygusal” diyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör ELLE Türkiye (@elleturkiye)'in paylaştığı bir gönderi

ZEHRA GÜNEŞ RÖPORTAJINDAN

Zehra Güneş, TRT'ye verdiği bir röportajda "Kulüp ve milli takımın vazgeçilmez oyuncususun. Bu duyguyla nasıl başa çıkıyorsun" sorusunu şöyle yanıtlamış:

Aslında ben çok duygusal bir insanım. İlk başlarda bunu böyle düşünemiyordum. İnsanlar bana böyle söyledikçe kabullenmeye başladım. Çünkü, o kadar hırslıyım o kadar istiyorum ki olduğum yeri, bunun o kadar benimsendiğini farkına varamıyorum bazen. Aslında orda olmak benim hırsımla ve isteklerimle alakalı bir şey, ben iyi olduğum için oraya tutunmuyorum. Böyle düşünüyordum. Bu yavaş yavaş gitmeye başladı. Tabi ki, olduğum yerin farkındayım. Zor dönemlerde baskılar büyük oluyor., bunları kaldırdıkça sen büyüyorsun. Ben kendi hırsımla ve isteğimle burada kalıyorum. Egolu bir insan değilim, egolu olmaya da çok karşıyım. Her zaman kendime bunu söylüyorum. Hırslı ve istekli olmak benim ilk önceliğim. Bu oldukça zaten her şey geliyor.

ANTRENMAN SAATLERİ

"Sabah 9.30'da başlıyoruz, 12.30 gibi bitiyor. Akşam 17.30'da başlıyoruz 19.30-20.00 gibi bitiyor"

Peki, Zehra Güneş Orta oyuncu pozisyonunda oynamaktan memnun mu? Bu soruyu şöyle yanıtlamış: "Evet memnunum. Başka ne olabilirdim diye düşünüyorum, ama yok diyorum. Normalde ben solağım, içimde hep bir ukte kaldı pasör çaprazı olmak, bir onu denemek isterdim. Başka yerde oynamak istemezdim"

SORU VE CEVAPLARLA ZEHRA GÜNEŞ

En sevdiğin müzik aleti: Piyano, hatta derslerine başladım

Piyano, hatta derslerine başladım Hayır diyemediği tatlı: Sen Sebastian Cheescake

Sen Sebastian Cheescake Gün içinde en çok kullandığı kelime: Tamam

Tamam Ligde birlikte oynadığı en iyi oyuncu: Maya

Maya Takımdaki en iyi arkadaşın kim: Ayça

Ayça Voleybol dışında ilgilendiği spor: Basketbol

Basketbol Yurt dışında en çok sevdiği deplasman: İtalya

ZEHRA GÜNEŞ'İN INSTAGRAM HESABI

Zehra Güneş Instagram'ın takip edilen isimleri arasında. Instagram hesabında 515 binden fazla takipçisi bulunuyor.

ZEHRA GÜNEŞ'İN BAŞARILARI

2015 U18 Avrupa Şampiyonası

EN İYİ ORTA OYUNCU

2017 U20 Dünya Şampiyonası

EN İYİ ORTA OYUNCU

2018 Türkiye Ligi

GURURLA YERLİ ÖZEL ÖDÜLÜ

2019 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası

EN İYİ ORTA OYUNCU

2021 Kupa Voley

EN DEĞERLİ OYUNCU (MVP)

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