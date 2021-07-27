Defne Taçyıldız olimpiyat oyunlarında yarı finalde

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 4. gününde milli yüzücü Defne Taçyıldız, 200 metre kelebekte yarı finale yükseldi. Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yüzme yarışlarında havuza giren genç sporcu, ilk seride yüzdü. Defne, 200 metreyi 2.10.00'da bitirerek serisinde 4. oldu. Defne Taçyıldız, genel sıralamada ise en iyi 12. dereceyi yaparak yarı finale adını yazdırdı.

DEFNE TAÇYILDIZ KİMDİR?

Milli yüzücü Defne Taçyıldız 5 Şubat 2003 doğumlu. 200 m kelebek ve 50 m kelebekte yarışıyor. Defne Taçyıldız Enka SK sporcusu ve Tokyo'da ilk olimpiyat deneyimini yaşıyor. Defne, Aralık 2020'de 200 metre kelebekte 2.10.07 ile 17-18 yaşta Türkiye rekorunun yeni sahibi olmuştu.

Defne, 2:09:37'lik derecesiyle Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) tarafından olimpiyatlara davet edilmişti.

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