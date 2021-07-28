Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye, Voleybol B Grubu'ndaki ilk maçında Çin'i 3-0 yendi. 2'nci maçında ise İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Milli Takımın kaptanı Eda Erdem Dündar olimpiyat oyunlarında performansı ve açıklamalarıyla alkış alan isimlerden. Dündar, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda Filenin Sultanları’nın kaptanı olarak performans gösteriyor. İnternette ise Eda Erdem Dündar kimdir, kaç yaşında, boyu kaç ve Eda Erdem nereli soruları en çok arananlar arasında. Bu yazıda Eda Erdem Dündar hakkında tüm merak edilenleri bulacaksınız.

EDA ERDEM KİMDİR?

Eda Erdem Dündar, Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı görevini üstleniyor. Eda Erdem’in sahada mevkii Orta Oyuncu. Eda Erdem 22 Haziran 1987 doğumlu ve Yengeç burcu. Eda Erdem’in boyu 188 cm ve kilosu 74. Eda Erdem, Fenerbahçe Spor Kulübü’nde oynuyor ve burada da kaptanlık görevini üstleniyor. Eda Erdem şimdiye dek Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımı’nda 300’den fazla maçta oynadı.

Başarılı sporcu 2011 yılında Erdem Dündar ile evlenmişti.

Eda Erdem Dündar, Temmuz 2020'deki bir röportajında çocukluk dönemi ve voleybola başlamasına ilişkin şu bilgileri vermişti:

Yugoslavya göçmeni yedi çocuklu bir ailenin altıncı kızı olarak dünyaya geldim. Aile apartmanında yaşadığımız için çocukluğum çoğunlukla kardeşlerim ve kuzenlerimle beraber evde ve sokakta aklımıza gelen her türlü oyunu oynayarak geçti. Akşam yemeği saatlerinde annemin “Yemek hazır hadi artık eve gel” dediğini hâlâ duyar gibiyim.



KEYİF İÇİN GİTTİĞİM VOLEYBOL BANA KİŞİLİĞİMİ VERDİ

İlk başladığım dönemde tamamen boş zamanlarımı değerlendirebildiğim, eğlenceli bir hobi bulduğuma seviniyordum. İlk günden bugüne geldiğimde şunu görüyorum ki, o gün keyif için gittiğim voleybol bana kişiliğimi verdi, beni güçlü yaptı, özgüven sahibi olmamı sağladı, yavaş yavaş hayatımın merkezi haline geldi.





Eda Erdem'in kulüp sitesinde yer alan biyografisi ise şöyle:

22 Haziran 1987 İstanbul doğumlu Eda Erdem, voleybola 24 Aralık 2000’de Beşiktaş JK altyapısında başladı. 2004 yılında A takıma yükseldi. Dört sezon oynadığı ve son iki sezonunda da kaptanlığını yaptığı Beşiktaş’tan 2008 yılında Fenerbahçe’ye transfer oldu. Eda Erdem 2005 yılından bu yana Türkiye A Milli Takım formasını giymektedir ve Türkiye A Milli Takım forması ile 300'den fazla maçta görev almıştır. 2008 yılında geldiği Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 11. sezonunda mücadele eden Eda Erdem, Türkiye A Milli Takımı ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nde kaptanlık görevini üstlenmektedir.

EDA ERDEM DENİZCİLİKTE DE İDDİALI

Eda Erdem Dündar, yaklaşık 5 yıldır kendi yelkenlisinin dümeninde ve filenin yanında denizde de iddialı. Başarılı voleybolcu Yacht Türkiye dergisine verdiği röportajda denizciliğe olan ilgisini ve yelkene başlamasını şöyle anlatmıştı:

Eşimle (Erdem Dündar) baş başa çıktığımız ilk yelkenli tatilinde denizde dümen tutan kadınlar gördüm ve tonlarca ağırlıktaki tekneleri kullanmaları çok karizmatik geldi, çok yakıştırdım. Ben de yapabilir miyim düşüncesi aklımın ve kalbimin bir köşesinde yer etti. Voleybol gibi yelkenin de rekabetçi ruhumu besleyeceğini anladığımda zaten artık denizden uzak kalamaz oldum.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Eda Erdem (@edaerdem14)'in paylaştığı bir gönderi





HIRSLI VE KAYBETMEYİ SEVMİYOR

Eda Erdem, TRT Spor’un kendisiyle yaptığı röportajda sahadaki Eda Erdem’i şu sözlerle anlatıyor: “Oyun karakterim çok hırslı, biraz deli doluyumdur sahada. Kaybetmeyi hiçbir zaman sevmem zaten. Bu karakterim ile orta oyunculuğum birleştiğinde çok güzel bir karışım çıkıyor ortaya.”

EDA ERDEM'İN HAYATINDAKİ KIRILMA NOKTASI

Geçmiş yıllarda yaşadığı ciddi bel sakatlığı ile voleybolu bırakma noktasına geldiğini düşündüğünü söyleyen Eda Erdem, bir noktada voleybolu bırakmayı cidden düşündüğünü aktarıyor. O dönem doğru tedavi ile yavaş yavaş voleybola dönmeye başladığını anlatan Eda Erdem, “Hayatındaki dönüm noktası nedir diye sorsan, bu sakatlığım derim” diyor.

MİLLİ TAKIM'IN ABLASI

Eda Erdem, Filenin Sultanları’nın başarısının kendi kaptanlığıyla beraber ortaya çıkışını dile getiriyor. 2018’deki Milli Kadın Voleybol Takımımızın kadrosunda hakim olan atmosferden bahseden Eda Erdem, o günleri şöyle anlatıyor: “2018’de çok genç, dinamik, iyi voleybol oynamayı özleyen, bu seviyede voleybol öğrenmek isteyen arkadaşlarla beraber yola çıktık. Bizden çok bir başarı beklenmiyordu aslında ama ben hep söylüyorum; çok renkli karakterlere ve çok güzel insanlara sahip bir Milli Takımımız var. Ben de takımın en tecrübeli oyuncularından biri olarak onlara hem ablalık, hem kaptanlık, hem de takım arkadaşı olarak yardım etmeye yol göstermeye başladım. Orada bu başarının tohumları yavaş yavaş ekilmeye başlandı.”

EDA ERDEM'İN INSTAGRAM HESABI

Başarılı sporcu Eda Erdem Dündar'ın Instagram hesabında yaklaşık 217 bin takipçisi bulunuyor. Çin galibiyetinin ardından Instagram hesabından "Olimpiyatlara 3-0’lık Çin galibiyeti ile şahane bir başlangıç yaptık. 🧿 Destekleriniz ve güzel sözleriniz için çok teşekkürler." mesajını paylaşmıştı.

EDA ERDEM'İN SPOR KARİYERİ

Fenerbahçe Spor Kulübü'ünün internet sitesinde Eda Erdem'in spor kariyeri ile ilgili şu bilgiler yer alıyor:

Fenerbahçe Başarıları:



2008-2009 Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi Şampiyonluğu

2009 Türkiye Süper Kupa Şampiyonluğu

2009-2010 CEV Şampiyonlar Ligi İkinciliği

2009-2010 Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi Şampiyonluğu

2009-2010 Türkiye Kupası Şampiyonluğu

2010 Dünya Kulüpler Kupası Şampiyonluğu

2010 Türkiye Süper Kupa Şampiyonluğu

2010-2011 CEV Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü

2011-2012 CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu

2012 Dünya Kulüpler Kupası Üçüncülüğü

2012-2013 CEV Kupası İkinciliği

2013-2014 CEV Kupası Şampiyonluğu

2014-2015 Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi Şampiyonluğu

2014-2015 Türkiye Kupası Şampiyonluğu

2015 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

2015-2016 CEV Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü

2016-2017 Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi Şampiyonluğu

2016-2017 Türkiye Kupası (Kupa Voley) Şampiyonluğu

2018-2019 Türkiye Kupası (Kupa Voley) İkinciliği

2018-2019 CEV Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü

2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi ikinciliği

Milli Takım Başarıları:



2005 Genç Kızlar Balkan Şampiyonluğu

2009 Avrupa Ligi İkinciliği

2010 Avrupa Ligi İkinciliği

2010 Dünya Voleybol Şampiyonası Altıncılığı

2011 Avrupa Ligi İkinciliği

2011 Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü

2015 Avrupa Şampiyonası Dördüncülüğü

2017 Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü

2018 Voleybol Milletler Ligi İkinciliği

2019 Avrupa Şampiyonası İkinciliği

2021 FIVB Voleybol Milletler Ligi Üçüncülüğü



Kişisel Başarıları:



2005-2006 Türkiye Ligi En İyi Blok Yapan Oyuncu

2009 Türkiye Süper Kupa En Değerli Oyuncu

2010 Dünya Kulüpler Kupası En İyi Servis Atan Oyuncu

2010-2011 Türkiye Ligi En İyi Smaçör

2011 Avrupa Final-Four En İyi Servis Atan Oyuncu

2015-2016 CEV Şampiyonlar Ligi En İyi Orta Oyuncu

2015-2016 Türkiye Ligi En İyi Orta Oyuncu

2016-2017 Türkiye Kupası (Kupa Voley) En Değerli Oyuncu

2016-2017 Türkiye Ligi En İyi Orta Oyuncu

2017 Avrupa Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu

2018 Milletler Ligi En İyi Orta Oyuncu

​2019 Avrupa Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu

2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi “En İyi Orta Oyuncu” Ödülü

2021 FIVB Voleybol Milletler Ligi, En İyi Orta Oyuncu